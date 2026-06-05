हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीExhaust Fan Electricity Consumption : 10/10 के कमरे में कितने इंच का लगता है Exhaust Fan, कितनी खाता है बिजली?

Exhaust Fan Electricity Consumption : 10/10 के कमरे में कितने इंच का लगता है Exhaust Fan, कितनी खाता है बिजली?

Exhaust Fan Electricity Consumption : रसोई, बाथरूम या ऐसे कमरे जहां हवा का कम आती हो या वेंटिलेशन कम हो, वहां एग्जॉस्ट फैन (Exhaust Fan) बहुत जरूरी होता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

Exhaust Fan Electricity Consumption : गर्मियों के मौसम में घर के अंदर ताजी हवा बनाए रखने और गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए लोग एग्जॉस्ट फैन का यूज सबसे ज्यादा होता है. खासकर रसोई, बाथरूम या ऐसे कमरे जहां हवा का कम आती हो या वेंटिलेशन कम हो, वहां एग्जॉस्ट फैन (Exhaust Fan) बहुत जरूरी होता है. यह कमरे की गर्मी, नमी, धुआं और बदबू को बाहर निकालकर हवा को साफ और कंर्फटेबल बनाता है, लेकिन कई लोगों के मन में इसको लेकर सवाल होता है कि उनके कमरे के लिए कितने इंच का एग्जॉस्ट फैन सही रहेगा और उसे चलाने पर बिजली का बिल कितना आएगा. अगर आप भी नया एग्जॉस्ट फैन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि 10/10 के कमरे में कितने इंच का एग्जॉस्ट फैन लगता है और ये कितनी बिजली खाता है. 

10/10 के कमरे में कितने इंच का एग्जॉस्ट फैन लगता है?

10/10 फीट का कमरा लगभग 100 वर्ग फीट का होता है. ऐसे कमरे के लिए आमतौर पर 6 इंच से 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन सही माना जाता है. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कमरे का यूज किस काम के लिए हो रहा है. जैसे अगर कमरा बेडरूम, स्टडी रूम या ऑफिस के तौर पर यूज हो रहा है तो 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन सही हो सकता है. वहीं अगर 10/10 का कमरा रसोई है या वहां गर्मी और धुआं ज्यादा होता है, तो 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन बेहतर रहेगा. इससे हवा तेजी से बाहर निकलती है और कमरा जल्दी ठंडा होता है. 

एग्जॉस्ट फैन कितनी बिजली खाता है?

एग्जॉस्ट फैन घर में यूज होने वाले सबसे कम बिजली खपत वाले डिवाइस में से एक माना जाता है. आमतौर पर घरेलू एग्जॉस्ट फैन 20 से 70 वॉट तक बिजली खर्च करते हैं, जो उसके साइज और मोटर की क्षमता पर निर्भर करता है.  जैसे 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन लगभग 20 से 30 वॉट, 8 इंच का फैन 30 से 50 वॉट और 10 से 12 इंच का फैन 50 से 70 वॉट तक बिजली की खपत कर सकता है. यही वजह है कि अगर एग्जॉस्ट फैन को रोजाना कुछ घंटों के लिए चलाया जाए तो इसका बिजली बिल पर बहुत कम असर पड़ता है. साथ ही इसके सही साइज और बेहतर मॉडल चुनकर आप कमरे में बेहतर वेंटिलेशन बनाए रखते हुए बिजली की भी अच्छी बचत कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - MacBook Neo पर छप्परफाड़ छूट, ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप की कीमत अब रह गई सिर्फ इतनी

BLDC Exhaust Fan बन रहे हैं बेहतर ऑप्शन?

आजकल बाजार में BLDC मोटर वाले एग्जॉस्ट फैन तेजी से फेमस हो रहे हैं. ये पारंपरिक फैन की तुलना में काफी कम बिजली खर्च करते हैं. BLDC एग्जॉस्ट फैन में पुरानी तकनीक के जगह नई मॉर्डन ब्रशलेस DC मोटर का यूज होता है, जो कम बिजली में ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करती है. ये फैन सामान्य एग्जॉस्ट फैन की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बिजली बचा सकते हैं, जिससे लंबे समय में बिजली का बिल कम आता है. साथ ही ये बहुत कम आवाज करते हैं और इनकी मोटर ज्यादा टिकाऊ होती है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं. कई BLDC फैन में रिमोट कंट्रोल, टाइमर और ऑटोमेटिक शटडाउन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. आमतौर पर ये फैन सिर्फ 16 से 40 वॉट तक ही बिजली खर्च करते हैं, इसलिए ये बचत और बेहतर परफॉर्मेंस दोनों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हैं. 

Exhaust Fan की बिजली खपत किन बातों पर निर्भर करती है?

एग्जॉस्ट फैन की बिजली खपत कई अलग-अलग कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें सबसे पहला फैन का साइज है, क्योंकि बड़ा फैन ज्यादा हवा बाहर निकालने के लिए ज्यादा बिजली लेता है. वहीं दूसरा कारण मोटर का टाइप है, जिसमें BLDC मोटर वाले फैन पारंपरिक फैन की तुलना में कम एनर्जी खर्च करते हैं. वहीं तीसरा जरूरी फैक्टर यूज करने का टाइम है. इसके अलावा अगर फैन पर धूल और गंदगी जमा हो जाए तो उसकी स्पीड और काम करने ताकत कम हो जाती है और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें - पुराना फोन बेचने से पहले कर लें ये एक जरूरी काम, वरना हो सकती है बहुत बड़ी मुश्किल

Published at : 05 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Technolog Exhaust Fan Exhaust Fan Electricity Exhaust Fan Right Inch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Exhaust Fan Electricity Consumption : 10/10 के कमरे में कितने इंच का लगता है Exhaust Fan, कितनी खाता है बिजली?
10/10 के कमरे में कितने इंच का लगता है Exhaust Fan, कितनी खाता है बिजली?
टेक्नोलॉजी
Meta की नजर अब आपके चेहरे पर, स्मार्ट चश्मों में जोड़ सकती है फेशियल रिकग्नेशन सिस्टम
Meta की नजर अब आपके चेहरे पर, स्मार्ट चश्मों में जोड़ सकती है फेशियल रिकग्नेशन सिस्टम
टेक्नोलॉजी
WhatsApp, Facebook और Instagram पर आया Meta का AI एजेंट! अब ग्राहकों से खुद करेगा बातचीत
WhatsApp, Facebook और Instagram पर आया Meta का AI एजेंट! अब ग्राहकों से खुद करेगा बातचीत
टेक्नोलॉजी
एआई ने मार ली बाजी! इंटरनेट पर पहली बार इंसानों से ज्यादा हुआ एआई बॉट का ट्रैफिक
एआई ने मार ली बाजी! इंटरनेट पर पहली बार इंसानों से ज्यादा हुआ एआई बॉट का ट्रैफिक
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
बिहार
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
शिक्षा
Khan sir life story: कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
कभी कमाते थे 40 रुपये आज करोड़ों के हैं मालिक, जानिए कैसे फैजल खान बन गए खान सर
लाइफस्टाइल
Sonakshi Sinha House: लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
लग्जरी और क्रिएटिविटी का कॉम्बो है सोनाक्षी सिन्हा का बांद्रा वाला पेंटहाउस, देखें शानदार फोटोज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget