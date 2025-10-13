Apple को सैमसंग या गूगल नहीं, इस कंपनी से मिलेगी असली टक्कर, पूर्व प्रमुख ने दे डाली चेतावनी

Apple के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है. कंपनी के पूर्व सीईओ John Sculley वॉर्निंग देते हुए कहा कि दशकों बाद अब ऐप्पल को टक्कर देने वाली कंपनी आ गई है. एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जॉन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में ऐप्पल खास काम नहीं कर रही है और OpenAI इमसें बहुत आगे है. उन्होंने कहा कि दशकों बाद अब OpenAI ऐप्पल की असली कंपीटिटर होने जा रही है. बता दें कि OpenAI अपने ChatGPT चैटबॉट की लॉन्चिंग के बाद सुर्खियों में आई थी.

जॉन ने ऐप्पल को दी यह सलाह

जॉन 1983 से लेकर 1993 तक ऐप्पल के सीईओ रहे थे. उन्होंने ऐप्पल को सलाह देते हुए कहा कि अब टेक दिग्गज को ऐप्स के दौर से निकलकर एजेंटिंक दौर में शिफ्ट होना पड़ेगा, जहां स्मार्ट AI एजेंट्स बिना अलग-अलग ऐप्स की जरूरत के कई टास्क पूरे कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि AI इनोवेशन और तेजी से प्रोडक्ट्स अपडेट करने के मामले में ऐप्पल OpenAI, गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों से पीछे रह गई है. सिरी को अब तक रिवैंप न कर पाना इसका ही संकेत है.

नए सीईओ को करना होगा यह काम- जॉन

जॉन ने कहा कि टिम कुक के बाद जो भी ऐप्पल का नया सीईओ बनेगा, उसे सबसे पहले AI पर फोकस करना चाहिए. उसे ऐप्पल को ऐप्स की जगह एआई एजेंट्स में ट्रांजिशन करने की जरूरत होगी. बता दें कि टिम कुक ने अभी पद छोड़ने की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं.

कौन होगा नया सीईओ?

टिम कुक के बाद John Ternus को कंपनी का अगला सीईओ बनाया जा सकता है. अभी वो कंपनी में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और पिछले 24 सालों से ऐप्पल के साथ काम कर रहे हैं. कंपनी में उनकी छवि अच्छी मानी जाती है और टिम कुक को भी उन पर पूरा भरोसा है.

