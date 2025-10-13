हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Apple यूजर्स को लगा बड़ा झटका, कंपनी ने बंद कर दी यह पॉपुलर ऐप

Apple ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए क्लिप्स ऐप को बंद कर दिया है. 2017 में लॉन्च हुई यह ऐप पॉपुलर नहीं हो पाई थी. इसके चलते ऐप्पल ने भी इसे खास अपडेट नहीं किया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Apple ने अपने फैन्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वह अपनी वीडियो एडिटिंग ऐप Clips को बंद कर रही है. 10 अक्टूबर को इसे ऐप स्टोर से हटा दिया है, जिसके चलते नए यूजर्स इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. हालांकि, मौजूदा यूजर्स इसका यूज जारी रख सकते हैं, लेकिन कंपनी अब इस ऐप के लिए सपोर्ट रिलीज नहीं करेगी. इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बग आने की सूरत में ऐप्पल इसे अपडेट नहीं करेगी, जिससे इसे यूज करना मुश्किल होता जाएगा. 

नए यूजर नहीं कर पाएंगे डाउनलोड

ऐप्पल ने अपने ब्लॉग में बताया कि नए यूजर्स के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना पॉसिबल नहीं है. जिन यूजर्स के पास पहले से यह ऐप है, वे इसे अपने ऐप्पल अकाउंट से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसे अपडेट नहीं दी जाएगी. इसलिए ऐप्पल ने यूजर्स को अपने Clips डाउनलोड करने के लिए कहा है ताकि वे उन्हें दूसरी ऐप्स में एडिट कर पाएं.

ऐसे करें वीडियो सेव

वीडियो सेव करने के लिए Clips ऐप में वीडियो ओपन करें. अब इसमें दिख रहे प्रोजेक्ट्स पर टैप करें. इसमें जिस वीडियो को सेव करना है, उसे सेलेक्ट करें. टूल्स को लेफ्ट स्वाइप करने पर सेव क्लिप का ऑप्शन आ जाएगा. इस पर टैप करते ही यह वीडियो फोन गैलरी में सेव हो जाएगा.

2017 में लॉन्च हुई थी Clips

ऐप्पल ने इस ऐप को 2017 में लॉन्च किया था. इसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था. इसमें सोशल नेटवर्किंग का ऑप्शन नहीं था, लेकिन यह यूजर्स को फोटो और वीडियो को फिल्टर, इमोजी और म्यूजिक आदि के साथ एडिट करने का ऑप्शन देती थी. हालांकि, इसे खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और ऐप्पल ने भी बग फिक्सेस को छोड़कर कोई इसके लिए कोई बड़ी अपडेट रोलआउट नहीं की.

Published at : 13 Oct 2025 01:35 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Clips
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
