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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबड़े पैनल लगाने के लिए छत पर नहीं है जगह? 1 kW का सोलर सिस्टम आएगा खूब काम

बड़े पैनल लगाने के लिए छत पर नहीं है जगह? 1 kW का सोलर सिस्टम आएगा खूब काम

1 kW Solar System: सोलर सिस्टम लगाने के बड़ी छत या ज्यादा जगह होना जरूरी नहीं है. अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप 1 kW जैसा छोटा सिस्टम भी लगा सकते हैं. यह बिल में बड़ी बचत कर देगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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  • 1 किलोवाट सोलर सिस्टम बिजली बिल घटाने का बेहतरीन समाधान।
  • यह कम जगह लेता, प्रतिमाह 150 यूनिट तक बिजली बनाता।
  • खासकर शहरी और छोटे सेटअप चाहने वालों के लिए यह उपयोगी।
  • मोनोक्रिस्टलाइन पैनल छोटे स्थानों के लिए अधिक ऊर्जा देते हैं।

1 kW Solar System: बिजली के बढ़ते बिल से परेशान लोगों के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम एक बेहतरीन समाधान हो सकता है. घर की छत पर लगा यह सिस्टम न सिर्फ आपको बिजली बिल से बचाएगा बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी बना देगा. यही कारण है कि अब शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह सोलर पैनल नजर आने लगे हैं. अगर आप भी सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण रुके हुए हैं तो आप 1 kW की कैपेसिटी वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे छोटा सोलर सिस्टम आपका बड़ा फायदा कर सकता है. 

1 kW Solar System के फायदे

यह एक छोटा और किफायती ऑप्शन है. इसके लिए न तो ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और न ही ज्यादा लागत आएगी. 1 kW Solar System लगभग 80-100 स्क्वेयर फीट की जगह पर आराम से लग जाएगा और इसकी लागत भी कुछ हजार रुपये आएगी. इसकी इंस्टॉलेशन भी आसान है और यह एक दिन में इंस्टॉल हो जाएगा. यह सिस्टम रोजाना 4-5 यूनिट बिजली जनरेट कर पाएगी. महीने के हिसाब से देखें तो यह 120-150 यूनिट तक बना देगा. अगर आप ऑन-ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो अपनी बिल में इतनी यूनिट का खर्च बचा पाएंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आपके शहर में प्रति यूनिट का खर्च 5 रुपये है तो आप हर महीने बिल में 600-750 रुपये तक की बचत कर पाएंगे.

किन लोगों के लिए यह ऑप्शन सही?

अगर आप पूरे बिजली बिल की बचत चाहते हैं तो बड़े सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. छोटा सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए काम का है, जो जिनके पास स्पेस की कमी है. शहरों में खासकर लोगों को यह दिक्कत आती है. इसके अलावा जो लोग पहली बार सोलर एनर्जी सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन छोटे सेटअप से शुरुआत करना चाहते हैं. उनके लिए भी यह एक परफेक्ट च्वॉइस हो सकती है. 

घर के लिए कौन-से सोलर पैनल बेहतर च्वॉइस?

कम जगह में सेटअप लगाने के लिए आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल चुन सकते हैं. ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वहीं अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल चुन सकते है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के मुकाबले ये थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेस में लगे होने के कारण टोटल आउटपुट में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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