बड़े पैनल लगाने के लिए छत पर नहीं है जगह? 1 kW का सोलर सिस्टम आएगा खूब काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 1 किलोवाट सोलर सिस्टम बिजली बिल घटाने का बेहतरीन समाधान।

यह कम जगह लेता, प्रतिमाह 150 यूनिट तक बिजली बनाता।

खासकर शहरी और छोटे सेटअप चाहने वालों के लिए यह उपयोगी।

मोनोक्रिस्टलाइन पैनल छोटे स्थानों के लिए अधिक ऊर्जा देते हैं।

1 kW Solar System: बिजली के बढ़ते बिल से परेशान लोगों के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम एक बेहतरीन समाधान हो सकता है. घर की छत पर लगा यह सिस्टम न सिर्फ आपको बिजली बिल से बचाएगा बल्कि एनर्जी एफिशिएंट भी बना देगा. यही कारण है कि अब शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह सोलर पैनल नजर आने लगे हैं. अगर आप भी सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण रुके हुए हैं तो आप 1 kW की कैपेसिटी वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे छोटा सोलर सिस्टम आपका बड़ा फायदा कर सकता है.

1 kW Solar System के फायदे

यह एक छोटा और किफायती ऑप्शन है. इसके लिए न तो ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और न ही ज्यादा लागत आएगी. 1 kW Solar System लगभग 80-100 स्क्वेयर फीट की जगह पर आराम से लग जाएगा और इसकी लागत भी कुछ हजार रुपये आएगी. इसकी इंस्टॉलेशन भी आसान है और यह एक दिन में इंस्टॉल हो जाएगा. यह सिस्टम रोजाना 4-5 यूनिट बिजली जनरेट कर पाएगी. महीने के हिसाब से देखें तो यह 120-150 यूनिट तक बना देगा. अगर आप ऑन-ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो अपनी बिल में इतनी यूनिट का खर्च बचा पाएंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आपके शहर में प्रति यूनिट का खर्च 5 रुपये है तो आप हर महीने बिल में 600-750 रुपये तक की बचत कर पाएंगे.

किन लोगों के लिए यह ऑप्शन सही?

अगर आप पूरे बिजली बिल की बचत चाहते हैं तो बड़े सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. छोटा सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए काम का है, जो जिनके पास स्पेस की कमी है. शहरों में खासकर लोगों को यह दिक्कत आती है. इसके अलावा जो लोग पहली बार सोलर एनर्जी सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन छोटे सेटअप से शुरुआत करना चाहते हैं. उनके लिए भी यह एक परफेक्ट च्वॉइस हो सकती है.

घर के लिए कौन-से सोलर पैनल बेहतर च्वॉइस?

कम जगह में सेटअप लगाने के लिए आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल चुन सकते हैं. ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. वहीं अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल चुन सकते है. मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के मुकाबले ये थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज्यादा स्पेस में लगे होने के कारण टोटल आउटपुट में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता.

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