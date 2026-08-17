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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHomePod Mini Update: सिरी एआई के साथ आ रहे Apple के नए होम प्रोडक्ट्स, जानें डिटेल्स

HomePod Mini Update: सिरी एआई के साथ आ रहे Apple के नए होम प्रोडक्ट्स, जानें डिटेल्स

HomePod Mini Update:Apple इस फॉल सीजन में नए होमपॉड मिनी और एप्पल टीवी 4K के साथ सिरी एआइ सपोर्ट लाने की तैयारी में है. इसके बाद स्मार्ट होम हब, कैमरा और डोरबेल भी आएंगे.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 17 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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HomePod Mini Update: एप्पल के होम प्रोडक्ट्स, खासतौर पर होमपॉड मिनी और एप्पल टीवी, पिछले कुछ साल से चर्चा का विषय बने हुए हैं. वजह साफ है इनके मौजूदा वर्जन 4 से 6 साल पुराने हो चुके हैं. अब तक सिरी की कमजोरी को ही इसकी वजह माना जाता रहा है, लेकिन अब जब सिरी एआई तैयार हो चुका है तो कंपनी जल्द ही कई नए होम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है.

सबसे पहले आएंगे ये दो प्रोडक्ट्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी सीजन में होमपॉड मिनी और एप्पल टीवी 4K का नया वर्जन लॉन्च हो सकता है. होमपॉड मिनी में S5 चिप की जगह नया S9 चिप, कुछ नए कलर ऑप्शन, नया वायरलेस चिप और बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिल सकती है. हार्डवेयर के लिहाज से यह अपडेट मामूली रहेगा, लेकिन असली उम्मीद यही है कि इसमें सिरी एआई सपोर्ट मिलेगा, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट असिस्टेंट बन जाएगा.

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एप्पल टीवी 4K को मिलेगी पावरफुल चिप

वहीं, एप्पल टीवी 4K में A15 Bionic की जगह A17 Pro चिप देखने को मिल सकती है. हालांकि, यह चिप भी अब तीन साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए यह अपडेट कुछ हद तक पुराना ही महसूस होगा. फिर भी यह चिप अपग्रेड डिवाइस को सिरी एआई के लिए तैयार करेगी, जिससे कुछ एप्पल इन्टेलिजन्स फीचर्स सीधे डिवाइस पर ही चल सकेंगे. साथ ही, रिमोट के डिजाइन में भी बदलाव की खबर है. मौजूदा समय में होमपॉड मिनी की कीमत 129 डॉलर और एप्पल टीवी 4K की शुरुआती कीमत 199 डॉलर है, जो जून में हुई प्राइस हाइक के बाद तय हुई थी.

स्मार्ट होम हब पर भी चल रहा काम

एप्पल का पहला स्मार्ट होम हब भी काफी समय से डेवलपमेंट में है, जिसके दो वर्जन होंगे, एक सिर्फ स्क्रीन वाला जो मैग्नेटिक सिस्टम से दीवार पर लगेगा, और दूसरा स्पीकर बेस के साथ आएगा. यह प्रोडक्ट अक्टूबर से अगले साल की शुरुआत के बीच लॉन्च हो सकता है. इसमें 7 इंच स्क्वायर डिस्प्ले और homeOS नाम का नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जिससे फैस टाइम कॉल करना, सिरी एआई से बातचीत और स्मार्ट होम डिवाइसेज को मैनेज करना आसान होगा. इसे कई लोग होमपॉड नाम से बुला रहे हैं, और इसमें A18 चिप मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा फुल साइज होमपॉड के अपडेटेड वर्जन पर भी काम चल रहा है.

आगे क्या क्या आने वाला है?

2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत के बाद एप्पल अपने पहले स्मार्ट होम एक्सेसरीज, यानी सिक्योरिटी कैमरा और स्मार्ट डोरबेल लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके साथ ही स्मार्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट का एडवांस वर्जन भी आ सकता है, जिसमें रोबोटिक आर्म और बड़ी 9 इंच स्क्रीन होगी, जिसे टेबलटॉप रोबोट जैसा बताया जा रहा है.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 17 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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