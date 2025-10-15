उम्मीद से कम हो सकते हैं फोल्डेबल आईफोन के दाम, कीमत को लेकर पहली बार सामने आई यह जानकारी

टेक कंपनी ऐप्पल अगले साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. पिछले कुछ समय से इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर कई रिपोर्ट्स आई हैं. अब इसकी कीमत को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिससे पता चला है कि इसके दाम उम्मीद से कम रह सकते हैं. इसके पीछे कारण यह है कि ऐप्पल को इसका हिंज मैकेनिज्म सस्ता पड़ रहा है. इस वजह से इसकी कीमत थोड़ी सस्ती हो सकती है.

हिंज की लागत हुई कम

एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के अनुसार, मास प्रोडक्शन के दौरान ऐप्पल को एक हिंज की लागत लगभग 7,000-8,000 रुपये आने वाली है, जबकि पहले एक यूनिट के लिए 8,000-10,000 रुपये लागत का अनुमान था. ऐप्पल सप्लायर्स की एफिशिएंसी और रिफाइंड असेंबली डिजाइन के कारण यह लागत कम हुई है. ऐप्पल इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए फोल्डेबल आईफोन की कीमत दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम रख सकती है.

ये कंपनियां बनाएंगी हिंज

रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्सकॉन और ताइवानी कंपनी शिन जु शिंग (SZS) ने फोल्डेबल आईफोन की हिंज बनाने के लिए एक ज्वॉइंट वेंचर बनाया है. इसमें फॉक्सकॉन की हिस्सेदारी ज्यादा है और सारे रणनीतिक फैसले वही करेगी. इस वेंचर के पास फोल्डेबल हिंज के 65 प्रतिशत ऑर्डर आए हैं. बाकी 35 प्रतिशत हिंज का प्रोडक्शन Amphenol करेगी.

कब और कितनी कीमत पर लॉन्च होगा फोल्डेबल आईफोन?

ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को आईफोन 18 फोल्ड के नाम से उतार सकती है और इसमें बुक-स्टाइल डिजाइन मिलेगा. इसमें 7.8 इंच की इंटरनल और 5.5 इंच की एक्सटर्नल स्क्रीन हो सकती है. हाइब्रिड टाइटैनियम और एल्युमिनियम फ्रेम इसका वजन कम रखेगा. ताजा लीक्स के मुताबिक, फोल्ड होने पर इसकी मोटाई 9.2mm और अनफोल्ड होने पर 4.6mm हो सकती है. इस फोन को अगले साल सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 1.74 लाख रुपये रहने का अनुमान है.

