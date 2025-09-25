क्या हो अगर आप फ्रॉड की शिकायत कर रहे हो और आपके साथ फिर से फ्रॉड हो जाए! यह बिल्कुल जले पर नमक छिड़कने वाली स्थिति होगी. अमेरिका में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पर साइबर अपराधी फ्रॉड रजिस्टर करने वाली सरकारी वेबसाइट्स की नकल कर फर्जी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं और यहां पर लोगों के साथ फिर फ्रॉड हो रहे हैं. इसे देखते हुए अमेरिकी एजेंसी FBI ने वॉर्निंग जारी की है.

क्या है पूरा मामला?

इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर FBI का एक ऐसा पोर्टल है, जहां पर साइबर क्राइम को दर्ज किया जाता है. इस पर पिछले साल 8 लाख से ज्यादा मामलों की शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें लोगों को 16.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था. अब साइबर अपराधियों ने इसी पोर्टल की नकल से फर्जी पोर्टल तैयार कर लिया है. इसका डोमेन नेम भी इससे मिलता-जुलता है, जिससे लोगों को असली साइट पहचानने में दिक्कत हो रही है. ऐसे में अगर कोई अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत करना चाहता है तो वह फर्जी पोर्टल पर चला जा रहा है. यहां साइबर अपराधी उससे नाम, पता, ईमेल और बैंकिंग डिटेल जैसी संवेदनशील जानकारियां चुरा रहे हैं. FBI ने इसे लेकर एडवायजरी जारी की है. बता दें कि यह ऐसा पहला मामला नहीं है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, साइबर अपराधी सरकारी अधिकारी बनकर भी लोगो को चूना लगा रहे हैं.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

किसी भी पोर्टल पर शिकायत करने से पहले उसके URL को गौर से देखें. अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो सावधान हो जाएं.

ऑनलाइन शिकायत करते समय हमेशा पूरा URL ही डालें और सर्च रिजल्ट में दिख रहे अन्य किसी लिंक पर क्लिक करने से बचें.

शिकायत दर्ज करने से पहले पोर्टल को अच्छे से देख लें और अगर कुछ भी संदिग्ध लगें तो संबंधित एजेंसी से संपर्क करें.

कभी भी कोई सरकारी अधिकारी आपसे पिन नंबर जैसी डिटेल्स नहीं मांगता. अगर कोई आपसे ऐसी संवेदनशील डिटेल्स मांग रहा है तो समझ जाइए कि आपके साथ स्कैम की कोशिश हो रही है.

