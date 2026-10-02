फास्ट चार्जिंग के लिए कैसी केबल चुनें? Type-A और Type-C का अंतर समझें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन चार्जिंग में चार्जर के साथ केबल भी जरूरी रोल निभाती है.

टाइप-सी केबल ज्यादा पिनों से पावर और डेटा तेजी से देती है.

ब्रांड की टाइप-ए केबलें स्पेशल टेक्नीक से ही तेज चार्ज करती हैं.

अक्सर देखा गया है कि कुछ चार्जर फोन को स्लो चार्ज करते हैं तो वहीं कुछ तेजी से, इसमें चार्जर एडाप्टर की कैपेसिटी का फर्क काम कर रहा होता है. कम वाॅट वाला चार्जर फोन स्लो चार्ज करता है तो वहीं ज्यादा वाॅट वाला तेज. लेकिन सिर्फ चार्जिंग एडाप्टर ही इसमें रोल अदा नहीं करता. बल्कि आप किस तरह की चार्जिंग केबल इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात से भी फर्क पड़ता है.

कई लोग सोचते हैं टाइप-सी केबल फोन जल्दी चार्ज करती है और टाइप-ए स्लो. लेकिन क्या वाकई ऐसा है. आज जब लगभग सारे स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं. तो ऐसे में कौनसी केबल यूज करना सही है. अगर आपको भी इसे लेकर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं.

USB Type-A और Type-C कौनसी फास्ट?

USB केबल के बारे में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों केबल्स की बनावट यानी आर्किटेक्चर में क्या फर्क होता है. पुरानी और आम दिखने वाली यूएसबी टाइप-ए केबल में आमतौर पर चार से नौ पिन होती हैं. जिन्हें पुराने चार्जिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया गया था.

वहीं अगर हम नई टाइप-सी कनेक्टर की बात करें तो इसके अंदर पूरे चौबीस पिन होते हैं. यह एक्स्ट्रा पिन सिर्फ सहूलियत के लिए दोनों तरफ से लगाने की सुविधा ही नहीं देते. बल्कि एक साथ भारी मात्रा में करंट, वोल्टेज और डेटा को बहुत तेजी से फोन तक पहुंचाने का काम करते हैं.

यही वजह है कि टाइप-सी केबल आज के समय में हर बड़े गैजेट की पहली पसंद बन चुकी है. टाइप-ए केबल सिर्फ बारह से अठारह वाट तक की पावर आसानी से दे पाती है. लेकिन जब बात सौ या दो सौ वाट से ऊपर की पावर डिलीवरी की आती है तो वहां पुरानी टाइप-ए केबल पीछे छूट जाती है और टाइप-सी ही काम आती है.





कुछ खास ब्रांड्स की Type-A केबल तेज क्यों होती हैं?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टाइप-सी इतनी पावरफुल है. तो फिर ओप्पो, वीवो या वनप्लस जैसी कंपनियां अपने महंगे और दमदार स्मार्टफोन्स के साथ आज भी टाइप-ए केबल क्यों देती हैं और वे इतनी तेजी से फोन कैसे चार्ज कर लेते हैं. तो आपको बता दें इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह कंपनियां आम और सस्ती टाइप-ए केबल का इस्तेमाल नहीं करतीं. उनकी केबल दिखने में भले ही टाइप-ए जैसी लगे. लेकिन उनके अंदर पांच पिन होती हैं और उनका पूरा चार्जिंग सिस्टम एक खास प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल पर काम करता है.

इसके अलावा इन ब्रांड्स की केबल थोड़ी मोटी और मजबूत होती हैं जिससे बिना गर्म हुए भारी करंट को आसानी से संभाला जा सके. इसका मतलब यह है कि अगर आप ओप्पो या वनप्लस का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं. तो उसके साथ मिलने वाली खास केबल और चार्जर ही आपको सुपरफास्ट चार्जिंग दे सकता है. लेकिन किसी लोकल केबल से आप वैसी स्पीड कभी हासिल नहीं कर पाएंगे चाहे आपका चार्जर कितना भी बड़ा क्यों न हो.





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इन बातों का रखें खास ख्याल

अपने फोन के लिए सही केबल चुनने का सबसे आसान और सेफ रूल यह है कि हमेशा वही केबल इस्तेमाल करें जो आपके फोन के डिब्बे के साथ कंपनी ने दी थी. वह केबल आपके डिवाइस के हार्डवेयर और बैटरी के हिसाब से पूरी तरह से मेल खाती है. अगर किसी वजह से आपकी ओरिजनल केबल टूट जाती है या खो जाती है. तो हमेशा उसी ब्रांड की ओरिजनल केबल खरीदें. अगर आपका फोन पावर डिलीवरी यानी पीडी प्रोटोकॉल और टाइप-सी सपोर्ट के साथ आता है.

तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की टाइप-सी टू टाइप-सी केबल का लें. लोकल और बहुत सस्ती केबल्स खरीदने से बचें क्योंकि वे न केवल आपके फोन को बहुत धीरे चार्ज करती हैं. बल्कि कई बार ज्यादा गर्म होने की वजह से बैटरी और फोन के मदरबोर्ड को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. हमेशा समझदारी से सही एम्पियर और वॉट क्षमता वाली केबल चुनें जिससे आपका फोन लंबे समय तक सेफ रहे और आपको बार-बार चार्जिंग की सुस्ती से परेशान न होना पड़े.

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