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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी6 साल के अपडेट्स से 6000mAh बैटरी तक, Galaxy A08 भारत में लॉन्च

6 साल के अपडेट्स से 6000mAh बैटरी तक, Galaxy A08 भारत में लॉन्च

Samsung Galaxy A08 भारत में लॉन्च हो गया है. 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 6 साल के Security Updates के साथ फोन में कई खास फीचर्स दिए गए हैं. जानें कीमत, फीचर्स और AI सपोर्ट की पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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  • 50MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, जेमिनी-पर्प्लेक्सिटी AI फीचर्स.

Samsung ने भारत में अपना नया Galaxy A08 लॉन्च किया है. कंपनी ने इस फोन में बड़ी बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लंबे Software Support पर भी खास जोर दिया है. Galaxy A08 को एंड्रॉयड 16 पर आधारित One UI 9 के साथ पेश किया गया है और इसमें छह पीढ़ियों तक OS Upgrade साथ ही छह साल के Security Updates मिलने की बात कही गई है. तो आइए जानते हैं कि Samsung Galaxy A08 की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

Samsung Galaxy A08 की कीमत कितनी है?

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Galaxy A08 को भारत में 4GB RAM और 64GB Storage वाले एक ही वेरिएंट में उतारा गया है. इसकी कीमत 18,499 रुपये है. फोन Dark Blue, Green और Silver रंगों में उपलब्ध है. इसे Samsung Exclusive Stores, Partner Retailers, Samsung.com और दूसरे Online Platforms से खरीदा जा सकता है. कंपनी एलिजिबल बैंक कार्ड्स पर छह महीने तक Zero-Interest EMI और NBFC Partners के जरिए नौ महीने तक की EMI सुविधा भी दे रही है. 

6.7 इंच की स्क्रीन और Helio G99+ चिपसेट

Galaxy A08 में 6.7 इंच का HD+ PLS LCD Display दिया गया है. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. फोन में MediaTek Helio G99+ Chipset लगाया गया है, जिसे 4GB RAM के साथ जोड़ा गया है. 64GB की इंटरनल स्टोरेज को MicroSD Card की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन की सिक्योरिटी के लिए Samsung Knox Protection मौजूद है, जो पासवर्ड और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है. 

Gemini और Perplexity का भी मिलेगा सपोर्ट

Galaxy A08 में One UI 9 के साथ कई AI फीचर्स दिए गए हैं. फोन Circle to Search 3.0, Gemini और Perplexity को सपोर्ट करता है. यूजर्स Gemini और Perplexity को वॉइस के जरिए या पावर बटन को लंबे समय तक दबाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा Samsung Ecosystem के क्विक शेयर और मोड्स-रूटीन जैसे फीचर्स भी इसमें मिलते हैं. 

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50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Galaxy A08 के पीछे Dual Camera Setup है. इसमें f/1.8 Aperture वाला 50MP प्राइमरी सेंसर और f/2.4 Aperture वाला 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसका Aperture f/2.0 है.  फोन में 6,000mAh की Battery दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसका बॉडी थिकनेस 8mm है. साथ ही सामने Corning Gorilla Glass 5 Protection मिलता है. इसके अलावा फोन को IP64 Dust और Splash Rating भी मिली है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 02 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Samsung Galaxy A08 Galaxy A08 Price
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