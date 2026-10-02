'दृश्यम 3' ने आते ही बरपाया कहर, दोपहर 12 बजे तक साल की 34 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' या 'दृश्यम द कॉन्क्लूजन' 2 अक्टूबर, शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. साल की इस मच अवेटेड फिल्म को अभिषेक पाठक ने निर्देशित किया है. बॉलीवुड की मोस्ट पॉपलुर और ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' का फाइनल चैप्टर होने की वजह से 'दृश्यम 3' को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी जिसके चलते इसकी रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग हुई. वहीं सिनेमाघरों में दस्तक देती ही 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दिया है. इसने दोपहर 12 बजे तक की ही साल ही एक या दो नहीं बल्कि 35 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे दी है.

'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर दोपहर 12 बजे तक कितनी कर डाली है कमाई?

'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले ही काफी बज बन चुका था और इसके चलते सिनेमाघरों में दस्तक देते ही इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. थिएटर्स में 'दृश्यम 3' के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और हर शो हाउसफुल जा रहा है. इसी के साथ इस फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक ही 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने अपनी रिलीज के पहले दिन दोपहर 12 बजे तक 13.04 करोड़ की नेट कमाई कर डाली है.

इसकी ऑक्यूपेंसी 38% दर्ज की जा रही है.

इसके फिलहाल 4 हजार 360 शो चल रहे हैं

'दृश्यम 3' ने दोपहर 12 बजे तक साल की 35 फिल्मों को दी मात

'दृश्यम 3' की रिकॉर्ड बंपर ओपनिंग तय है. ट्रेड एक्सपर्स्ट के मुताबिक फिल्म 50 से 60 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. अच्छी बात ये है कि इसने दोपहर 12 बजे तक की 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इसने द वन से लेकर सनी देओल की बंटवारा 1947 साल की 35 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यहां इन फिल्मों की लिस्ट दी गई है.



द वन 8 करोड़ वाइब- 2.25 करोड़ दायरा- 1.16 करोड़ हैवान- 3 करोड़ हनुमान अंश- 0.1 करोड़ बंटवारा 1947- 5.25 करोड़ ओह माय डॉग- 0.9 करोड़ भाई तेरा स्टार है- 0.25 करोड द इंडिया स्टोरी- 0.16 करोड़ तेरा यार हूं मैं- 0.15 करोड़ बेबी डू डाई डू-0.4 करोड़ हॉन्टेड 3 डी-2.5 करोड़ भारत भाग्य विधाता- 1 करोड़ मैं वापस आऊंगा- 1.15 करोड़ गवर्नर- 1.1 करोड़ बंदर 0.5 करोड़ पेद्दी (हिंदी)-3 करोड़ द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो-0.25 करोड़ चांद मेरा दिल- 3.31 करोड़ पति पत्नी और वो दो- 4.38 करोड़ आखिरी सवाल- 0.4 करोड़ दादी की शादी- 0.6 करोड़ कृष्णावतारम पार्ट 1- 1.57 करोड़ एक दिन- 1.15 करोड़ गिन्नी वेड्स सन्नी 2-0.3करोड़ द केरल स्टोरी 2-0.75 करोड़ दो दीवाने सहर में- 1.25 करोड़ अस्सी- 1 करोड़ तू या मैं- 0.6 करोड़ भाबीजी घर पर हैं- 0.2 करोड़ वध 2-0.5 करोड़ मर्दानी 3- 4 करोड़ मायसबा- 0.12करोड़ राहु केतु- 1 करोड़

स्टार कास्ट और क्रू

फिल्म में अजय देवगन के अलावा तबू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत मुख्य भूमिका में हैं. आमिल कीयान खान और परवीज शेख द्वारा लिखित, यह फिल्म आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा प्रोड्यूस और स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत की गई है. दृश्यम 3 द कन्क्लूजन 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.