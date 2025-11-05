प्ले स्टोर पर मिली फर्जी सरकारी ऐप, लाखों में थे डाउनलोड, ऐसे करें असली-नकली ऐप्स की पहचान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आमतौर पर लोग मानकर चलते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर असली ऐप्स ही होती हैं, जिन्हें डाउनलोड कर यूज करना सुरक्षित होता है, लेकिन एक मामले ने यह धारणा तोड़ दी है. हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसी फर्जी ऐप का पता चला है, जो खुद के सरकारी होने का दावा कर रही थी. यह ऐप सब्सक्रिप्शन प्लान के बदले किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री देने का वादा कर रही थी. इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और गूगल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसने ऐसी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह कैसे दे दी.

इस ऐप का है मामला

चर्चा में आई इस ऐप का नाम Call History of any number है और इसे इसी साल सितंबर में लॉन्च किया गया था. लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं और प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.6 स्टार रेटिंग मिली हुई है. इस पर तीन तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 274 रुपये से शुरू होकर 462 रुपये तक जाती है. इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि यह ऐप खुद को सरकारी बता रही है, जिससे लोग झांसे में आकर इसे डाउनलोड कर रहे हैं.

कैसे करें असली-नकली ऐप्स की पहचान

गूगल प्ले स्टोर पर बड़ी संख्या में ऐप्स अवेलेबल हैं. इनमें से कुछ फर्जी ऐप्स भी होती हैं, जिन्हें समय-समय पर हटाया जाता है. कुछ आसान टिप्स का इस्तेमाल कर आप ऐप की ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं.

ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर की जानकारी देखें. अगर कोई ऐप खुद को सरकारी बता रही है तो यह देखें कि उसके डेवलपर का नाम क्या है और वह किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है. गूगल या दूसरे सोर्सेस से भी यह चेक कर लें कि क्या वाकई उस मंत्रालय ने ऐसी कोई ऐप लॉन्च की है या नहीं.

अगर कोई अनजान या संदिग्ध व्यक्ति लिंक भेजकर सरकारी ऐप डाउनलोड करने की कहें तो सतर्क हो जाएं. कभी भी अनजान लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें.

कोई भी सरकारी ऐप सर्विस के बदले पैसे नहीं मांगती. अगर किसी सरकारी ऐप में सब्सक्रिप्शन मांगा जा रहा है तो सावधान हो जाएं.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp के आगे Arattai का छूटा पसीना, फीका पड़ गया जादू, रैंकिंग मे टॉप 100 से हुई बाहर