हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीप्ले स्टोर पर मिली फर्जी सरकारी ऐप, लाखों में थे डाउनलोड, ऐसे करें असली-नकली ऐप्स की पहचान

प्ले स्टोर पर मिली फर्जी सरकारी ऐप, लाखों में थे डाउनलोड, ऐसे करें असली-नकली ऐप्स की पहचान

गूगल प्ले स्टोर पर हाल ही में एक फर्जी ऐप का पता चला, जो खुद के सरकारी होने का दावा कर रही थी. इसे लाखों लोग डाउनलोड कर चुके थे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 10:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आमतौर पर लोग मानकर चलते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर असली ऐप्स ही होती हैं, जिन्हें डाउनलोड कर यूज करना सुरक्षित होता है, लेकिन एक मामले ने यह धारणा तोड़ दी है. हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसी फर्जी ऐप का पता चला है, जो खुद के सरकारी होने का दावा कर रही थी. यह ऐप सब्सक्रिप्शन प्लान के बदले किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री देने का वादा कर रही थी. इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और गूगल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसने ऐसी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह कैसे दे दी.

इस ऐप का है मामला

चर्चा में आई इस ऐप का नाम Call History of any number है और इसे इसी साल सितंबर में लॉन्च किया गया था. लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं और प्ले स्टोर पर इस ऐप को 4.6 स्टार रेटिंग मिली हुई है. इस पर तीन तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 274 रुपये से शुरू होकर 462 रुपये तक जाती है. इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि यह ऐप खुद को सरकारी बता रही है, जिससे लोग झांसे में आकर इसे डाउनलोड कर रहे हैं. 

कैसे करें असली-नकली ऐप्स की पहचान

गूगल प्ले स्टोर पर बड़ी संख्या में ऐप्स अवेलेबल हैं. इनमें से कुछ फर्जी ऐप्स भी होती हैं, जिन्हें समय-समय पर हटाया जाता है. कुछ आसान टिप्स का इस्तेमाल कर आप ऐप की ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं.

  • ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर की जानकारी देखें. अगर कोई ऐप खुद को सरकारी बता रही है तो यह देखें कि उसके डेवलपर का नाम क्या है और वह किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है. गूगल या दूसरे सोर्सेस से भी यह चेक कर लें कि क्या वाकई उस मंत्रालय ने ऐसी कोई ऐप लॉन्च की है या नहीं.
  • अगर कोई अनजान या संदिग्ध व्यक्ति लिंक भेजकर सरकारी ऐप डाउनलोड करने की कहें तो सतर्क हो जाएं. कभी भी अनजान लिंक से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें.
  • कोई भी सरकारी ऐप सर्विस के बदले पैसे नहीं मांगती. अगर किसी सरकारी ऐप में सब्सक्रिप्शन मांगा जा रहा है तो सावधान हो जाएं. 

ये भी पढ़ें-

WhatsApp के आगे Arattai का छूटा पसीना, फीका पड़ गया जादू, रैंकिंग मे टॉप 100 से हुई बाहर

Published at : 05 Nov 2025 10:37 AM (IST)
Tags :
Google Play Store Fake Apps TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Chhattisgarh Train Accident: 'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
'जोरदार धमाका हुआ, फिर हर तरफ ...' बिलासपुर ट्रेन हादसे के चश्मदीदों ने सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली आपबीती
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
साउथ सिनेमा
एसएस राजामौली ने अनाउंस की एक और बाहुबली' फिल्म, इतने करोड़ में बनकर होगी तैयार
एसएस राजामौली ने अनाउंस की एक और बाहुबली' फिल्म, इतने करोड़ में बनकर होगी तैयार
ट्रैवल
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
सिंगापुर से स्विट्जरलैंड तक, ये हैं दुनिया के 10 सबसे सफल कैपिटलिज्म देश जो हैं टूरिस्ट की पहली पसंद
यूटिलिटी
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़
ट्रेंडिंग
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
स्कूल टीचर ने क्लासरूम में अपने ठुमकों से बांधा समां! यूजर्स बोले, ये तो हुस्न का बवंडर है- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget