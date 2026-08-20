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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीXप्लेन: ChatGPT का Teen Version क्यों जरूरी? सुरक्षा के लिए नए नियम जानिए

Xप्लेन: ChatGPT का Teen Version क्यों जरूरी? सुरक्षा के लिए नए नियम जानिए

अगर बातचीत में आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाना, ईटिंग डिसऑर्डर या हिंसा जैसे विषय शामिल हों, तो सिस्टम सुरक्षा से जुड़े नोटिफ़िकेशन भेज सकता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 20 Aug 2026 08:50 AM (IST)
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शाम के 7 बज रहे हैं, टेबल पर स्कूल की किताबें और उनके पास होमवर्क की नोटबुक रखी है लेकिन 14 साल का लड़का अपनी किताबें नहीं खोलता. इसके बजाय, वह अपना फ़ोन निकालता है, सवाल की फ़ोटो खींचता है और उसे ChatGPT पर अपलोड कर देता है. कुछ ही सेकंड में, स्क्रीन पर पूरा जवाब आ जाता है. वह उसे अपनी नोटबुक में लिख लेता है, और उसका होमवर्क सिर्फ़ 10 मिनट में पूरा हो जाता है.

उसकी मां को शक होता है. वह पूछती है, "इतनी जल्दी हो गया?" लड़का मुस्कुराता है और सिर हिलाता है लेकिन एक बात है जो उसे पता नहीं है. उस दिन, उसके बेटे ने अपना होमवर्क तो पूरा कर लिया, लेकिन असल में उसने खुद से कुछ नया नहीं सीखा. यह सिर्फ़ एक दिन की समस्या नहीं है. क्या होगा अगर AI उसे मैथ के हर सवाल का जवाब दे दे? क्या होगा अगर वह उसके लिए हर एस्से लिख दे? क्या होगा अगर उसके सोचने से पहले ही AI उसके हर शक को दूर कर दे? कुछ समय बाद, हो सकता है कि बच्चा यह पूछना बंद कर दे कि "इसका जवाब क्या है?" और यह पूछने लगे कि "मुझे ChatGPT से कैसे पूछना चाहिए?"

यह माता-पिता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है. क्या AI बच्चों के लिए सीखना आसान बना रहा है? या यह धीरे-धीरे उनकी सोचने की ज़रूरत को खत्म कर रहा है? क्या बच्चे AI से मिलने वाले तैयार जवाबों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं?

OpenAI का कहना है कि अब उनके पास इस समस्या का समाधान है. कंपनी 'ChatGPT for Teens' लॉन्च कर रही है, जिसे खास तौर पर 13 से 17 साल के यूज़र्स के लिए बनाया गया है. यह बच्चों के लिए ChatGPT का कोई साधारण वर्जन नहीं है. इसमें नए नियम शामिल हैं कि AI को टीनएजर्स के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, होमवर्क में कैसे मदद करनी चाहिए और संवेदनशील स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए.


Xप्लेन: ChatGPT का Teen Version क्यों जरूरी? सुरक्षा के लिए नए नियम जानिए

अब होमवर्क के सीधे जवाब नहीं मिलेंगे

Teen ChatGPT में यह सबसे बड़े बदलावों में से एक है. मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ChatGPT से मैथ का कोई सवाल हल करने के लिए कहता है. तुरंत पूरा जवाब देने के बजाय, AI स्टूडेंट को सवाल हल करने में स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करेगा.

आसान शब्दों में कहें तो, यह "यह रहा आपका जवाब" से बदलकर "पहले इसके बारे में सोचो. मैं तुम्हारी मदद करूंगा" जैसा हो गया है. नया 'स्टडी मोड' इसी मकसद से बनाया गया है. यह स्टूडेंट्स को सिर्फ़ जवाब कॉपी करने के बजाय सवाल को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है.

इसमें "ज़िम्मेदार होमवर्क रिमाइंडर" भी होंगे. ये रिमाइंडर स्टूडेंट्स को तब याद दिलाएंगे जब ऐसा लगेगा कि वे AI का इस्तेमाल सिर्फ़ असाइनमेंट पूरा करने के लिए कर रहे हैं, न कि उससे कुछ सीखने के लिए. सोच सीधी-सी है: AI को बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. AI को बच्चों की पढ़ाई में मदद करनी चाहिए.

AI उन्हें ब्रेक लेने के लिए भी कहेगा

चिंता सिर्फ़ होमवर्क की नहीं है. टीनएजर्स ChatGPT से बात करने में भी काफ़ी समय बिता सकते हैं. इसलिए लंबे सेशन के दौरान, Teen ChatGPT उन्हें बार-बार ब्रेक लेने की याद दिलाएगा. अगर कोई टीनएजर बहुत ज़्यादा समय तक चैट करता है, तो AI उसे ब्रेक लेने का सुझाव दे सकता है. यह यूज़र्स को यह भी याद दिलाएगा कि वे AI से बात कर रहे हैं, किसी असली इंसान से नहीं क्योंकि AI चाहे कितना भी नैचुरल क्यों न लगे, वह असल में इंसान नहीं है.

ChatGPT को “दोस्त” नहीं बनना चाहिए

यह एक और ज़रूरी बदलाव है.  ChatGPT टीनएज यूज़र्स के साथ रोमांटिक भाषा या प्यार-भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा. इसे यह भी सख़्ती से हिदायत दी जाएगी कि वह टीनएजर्स को ऐसा न लगने दे कि उसमें भावनाएँ, इमोशन्स या चेतना है.

वजह साफ़ है, बच्चे को AI का इस्तेमाल एक टेक्नोलॉजी टूल के तौर पर करना चाहिए, न कि किसी असली इंसान की जगह पर. OpenAI टीनएजर्स के AI पर इमोशनली निर्भर होने के रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहा है.

माता-पिता को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा

माता-पिता को नए कंट्रोल भी मिलेंगे. वे 'स्टडी आवर्स' सेट कर सकते हैं, जिसके दौरान 'स्टडी मोड' अपने आप चालू हो सकता है. वे 'क्वाइट आवर्स' (शांत समय) भी सेट कर सकते हैं, जिसके दौरान ChatGPT को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सकता है. इसलिए, भले ही बच्चे के पास फोन हो, माता-पिता का इस बात पर कुछ कंट्रोल रहेगा कि ChatGPT का इस्तेमाल कब किया जा सकता है और कब नहीं.

अगर ChatGPT को कुछ खतरनाक चीज़ का पता चले तो क्या होगा?

यह नए सिस्टम के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है. अगर बातचीत में आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाना, ईटिंग डिसऑर्डर या हिंसा जैसे विषय शामिल हों, तो सिस्टम सुरक्षा से जुड़े नोटिफिकेशन भेज सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि माता-पिता अपने बच्चे की ChatGPT के साथ होने वाली हर सामान्य बातचीत को अपने आप देख पाएंगे लेकिन अगर सिस्टम को खतरे के गंभीर संकेत मिलते हैं, तो सुरक्षा सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मामले में बड़ों को शामिल किया जा सके. दूसरे शब्दों में, बच्चे से जुड़ी किसी गंभीर समस्या को संभालने का काम सिर्फ़ AI का नहीं होना चाहिए.

OpenAI इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है?

यहीं से असली कहानी शुरू होती है. OpenAI को कुछ परिवारों के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका दावा है कि ChatGPT के इस्तेमाल से उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा है. साथ ही, ज़्यादा से ज़्यादा टीनएजर्स स्कूल के काम, सलाह और निजी सवालों के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए सुरक्षा और भी ज़रूरी हो जाती है.


Xप्लेन: ChatGPT का Teen Version क्यों जरूरी? सुरक्षा के लिए नए नियम जानिए

एक वयस्क AI के जवाब पर सवाल उठा सकता है या उसे नज़रअंदाज़ कर सकता है लेकिन एक टीनएजर के लिए AI की बात पर यकीन करने की संभावना ज़्यादा होती है. इसीलिए OpenAI अब कम उम्र के यूज़र्स के साथ ChatGPT के बातचीत करने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहा है. मकसद बच्चों को AI से पूरी तरह दूर रखना नहीं है. इसके बजाय, कंपनी बच्चों के इसके इस्तेमाल के तरीके पर कुछ सीमाएं और सुरक्षा नियम लागू करने की कोशिश कर रही है.

ये बदलाव कब से शुरू होंगे?

यह कोई ऐसा फ़ीचर नहीं है जो भविष्य में कभी आएगा. OpenAI ने 18 अगस्त, 2026 को नया 'टीन ChatGPT' अनुभव देना शुरू कर दिया था. हालांकि, हो सकता है कि ये बदलाव सभी यूज़र्स को एक ही समय पर न दिखें. इसे धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, इसलिए अगर आपका टीनएजर ChatGPT का इस्तेमाल करता है, तो नए नियम उनके अकाउंट पर दिखने में कुछ समय लग सकता है. हालांकि, बड़ा बदलाव तो पहले ही आ चुका है. ChatGPT अब सिर्फ़ बच्चों को सही जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा है. इसे इस तरह से फिर से डिज़ाइन किया जा रहा है कि जवाब पाने से पहले वे सोच-विचार करें.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:43 AM (IST)
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