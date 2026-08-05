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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro के दाम में मिलेगा 17 Pro Max, ऐसे बचेंगे पैसे

iPhone 17 Pro के दाम में मिलेगा 17 Pro Max, ऐसे बचेंगे पैसे

iPhone 17 Pro Max Discount Offer: फ्लिपकार्ट पर 8 अगस्त से फ्रीडम सेल शुरू हो रही है. इसमें iPhone 17 Pro Max को iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत से भी कम में खरीदने का मौका मिलेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 05 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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  • 8 अगस्त से फ्लिपकार्ट सेल में iPhone 17 Pro Max सस्ता।
  • ₹17,000 की कुल बचत, 17 Pro से भी सस्ता दाम।
  • इसमें 6.9 इंच डिस्प्ले, A19 Pro चिप, ट्रिपल कैमरा।

iPhone 17 Pro Max Discount Offer: स्मार्टफोन की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच एक धाकड़ ऑफर आने वाला है, जिसका फायदा उठाकर आप हजारों रुपये की बचत कर पाएंगे. 8 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम सेल शुरू होने वाली है, जिसमें आपको iPhone 17 Pro Max को iPhone 17 Pro से भी कम कीमत में खरीदने का मौका मिलेगा. यानी ऐप्पल का सबसे धांसू फोन आप हजारों रुपये की बचत के साथ खरीद सकेंगे. अगले महीने आने वाले iPhone 18 Pro मॉडल्स बढ़ी हुई कीमत के साथ लॉन्च होंगे. उससे पहले यह डील आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती है. आइए इस आईफोन के फीचर्स और इस पर आने वाली डील के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

iPhone 17 Pro Max में फीचर्स की कमी नहीं
iPhone 17 Pro के दाम में मिलेगा 17 Pro Max, ऐसे बचेंगे पैसे

iPhone 17 Pro Max को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और करीब एक साल बाद भी इसके फीचर्स इसे फ्लैगशिप फोन की रेस में सबसे आगे बनाए हुए हैं. यह आईफोन 6.9 इंच के ProMotion डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ था, जिस पर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी हुई है. 17 Pro Max में ऐप्पल का अब तक का सबसे पावरफुल A19 Pro चिपसेट लगा हुआ है, जिसका परफॉर्मेंस के मामले में कोई मुकाबला नहीं है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP+ 48MP+ 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह 18MP के सेंटर स्टेज कैमरा के साथ लॉन्च हुआ था. इस आईफोन का रियर कैमरा सेटअप 4K Dolby Vision, 4K ProRes RAW रिकॉर्डिंग, सिनेमैटिक, एक्शन और स्पेटियल वीडियो मोड के साथ आता है. बैटरी को लेकर ऐप्पल का दावा है कि यह 39 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. 

फ्लिपकार्ट पर मिलेगा हजारों की छूट का मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल में iPhone 17 Pro Max को 8,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया जाएगा. यानी 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत वाला यह आईफोन 1,41,900 रुपये में लिस्ट होने वाला है. इस पर SBI बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसके बाद कीमत घटकर 1,36,900 रुपये आ जाएगी. इसके अलावा एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर फ्लिपकार्ट 5 पर्सेंट का कैशबैक भी देगी, जो कीमत में 4,000 रुपये की और कटौती कर देगा. इन सारे डिस्काउंट और कैशबैक को मिलाने के बाद 17 Pro Max की कीमत 1,32,900 रुपये हो जाएगी, जो 17 Pro की लॉन्च कीमत 1,34,900 रुपये से कम होगी. अगर कुल बचत को देखें तो आप इस सेल में ऐप्पल का फ्लैगशिप आईफोन लगभग 17,000 रुपये की बचत के साथ खरीद सकेंगे. फ्लिपकार्ट के अनुसार, सेल के दौरान 17 Pro मॉडल पर भी इस तरह का धाकड़ ऑफर लागू रहेगा. 

अभी गूगल के इस फ्लैगशिप मॉडल पर मिल रहा है डिस्काउंट
iPhone 17 Pro के दाम में मिलेगा 17 Pro Max, ऐसे बचेंगे पैसे

अगर आप आईफोन पर आने वाले डिस्काउंट ऑफर का इंतजार नहीं करना चाहते और तुरंत फोन खरीदना चाहते हैं तो गूगल पिक्सल 10 पर मिल रहे ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है. करीब एक साल पहले 79,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुह फोन अभी अमेजन पर यह अपनी सबसे सस्ती कीमत पर अवेलेबल है. अमेजन पर Pixel 10 (Indigo, 12GB RAM, 256GB Storage) अभी 67,250 रुपये में लिस्टेड है. करीब 12,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस पर 3500 रुपये से ज्यादा के कैशबैक और बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 64,000 रुपये से भी कम हो जाती है. इस कीमत पर यह एक दमदार डील है, जिसका जल्दी फायदा उठा लेना चाहिए.

फ्लिपकार्ट की सेल में इन आईफोन पर भी मिलेगी छूट

आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट की फ्रीडम सेल एक जबरदस्त मौका होने वाली है. इसमें आईफोन 15 को 55,900 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा. इसी तरह iPhone 16 Plus को भी मौजूदा 79,900 रुपये की कीमत की बजाय 75,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा. अभी तक फ्लिपकार्ट ने बाकी आईफोन मॉडल पर मिलने वाले डिस्काउंट का खुलासा नहीं किया है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 05 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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Flipkart Sale TECH NEWS IPhone 17 Pro Max Phone Deal
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