गजब का क्रेज! हर चौथा iPhone खरीदा जा रहा है लोन और EMI पर, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगजब का क्रेज! हर चौथा iPhone खरीदा जा रहा है लोन और EMI पर, वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Apple iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू होते ही भारत में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, भीड़ का बेकाबू होना और कई जगह धक्का-मुक्की जैसी घटनाएं सामने आईं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 Sep 2025 10:23 AM (IST)

Apple iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू होते ही भारत में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें, भीड़ का बेकाबू होना और कई जगह धक्का-मुक्की जैसी घटनाएं सामने आईं. यह नजारा नया नहीं है, हर साल नए iPhone लॉन्च पर ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है. लेकिन असली चौंकाने वाली बात खरीदारी से जुड़े आंकड़े हैं जो भारत में iPhone की दीवानगी का असली चेहरा दिखाते हैं.

आंकड़े क्या कहते हैं?

भारत में iPhone को लेकर लोगों का जुनून सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है. Croma जैसी बड़ी रिटेल चेन के अनुसार जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 25% iPhone खरीदारों ने इन्हें EMI, क्रेडिट कार्ड या NBFC लोन पर खरीदा. आसान नो-कॉस्ट EMI विकल्पों ने इसे और आसान बना दिया है जिससे अब छोटे शहरों और कस्बों में भी iPhone की बिक्री तेजी से बढ़ी है.

EMI पर iPhone क्यों खरीद रहे हैं भारतीय?

साधारण तौर पर मोबाइल फोन एक ज़रूरत भर है लेकिन भारत में iPhone एक स्टेटस सिंबल बन चुका है. लगभग 15 साल पहले यह फोन सिर्फ सेलिब्रिटी या अमीर लोगों तक ही सीमित था. लेकिन जैसे ही EMI पर खरीदना आसान हुआ आम लोगों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया.

लोगों को यह एहसास होता है कि वे हर महीने थोड़ी-थोड़ी किस्तों में iPhone ले सकते हैं और समाज में “एलिट” नज़र आ सकते हैं. यही वजह है कि कई लोग बिना सोचे-समझे EMI पर महंगे मॉडल खरीद लेते हैं भले ही दो साल तक EMI चुकाते-चुकाते नया iPhone मार्केट में आ जाए और उनका पुराना मॉडल आधी कीमत का भी न बचे.

असली यूज़र्स iPhone क्यों खरीदते हैं?

हर कोई सिर्फ दिखावे के लिए iPhone नहीं खरीदता. कई लोग असल में इसके परफॉर्मेंस और क्वालिटी के कारण इसे चुनते हैं. iPhone हैंग नहीं होता, यहां तक कि iPhone 11 जैसे पुराने मॉडल भी आज स्मूथ चलते हैं. इसकी कैमरा क्वालिटी कई फ्लैगशिप एंड्रॉयड से भी बेहतर होती है. ब्रांड की लंबी लाइफ और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी बड़ी वजह है. ऐसे यूज़र्स हर साल नया मॉडल खरीदने की बजाय सोच-समझकर अपग्रेड करते हैं और iPhone को उसके असली फीचर्स और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी के लिए चुनते हैं.

आगे क्या होगा?

भारत में Apple की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है. EMI और आसान फाइनेंसिंग विकल्पों के चलते आने वाले समय में iPhone EMI पर खरीदने वालों की संख्या और बढ़ेगी. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिर्फ दिखावे के लिए लंबे समय तक EMI का बोझ उठाना समझदारी नहीं है. लेकिन जो लोग इसे सोच-समझकर खरीदते हैं उनके लिए iPhone वाकई एक बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाला अनुभव साबित हो सकता है.

Published at : 22 Sep 2025 10:22 AM (IST)
