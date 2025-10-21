कमाई बढ़ाने के लिए एक्स का नया तरीका, अब बेचेगी यूजरनेम, कीमत जानकार आप कहेंगे- हमें नहीं चाहिए

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के मालिकाना हक वाली कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने कमाई का एक नया तरीका निकाला है. अब कंपनी इनएक्टिव हैंडल बेचकर पैसा कमाएगी. कंपनी अब हैंडल मार्केटप्लेस ला रही है, जहां पर यूजर्स इनएक्टिव यूजरनेम को खरीद सकेंगे. अभी यह केवल प्रीमियम प्लस और प्रीमियम बिजनेस सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगा. इसका मतलब है कि फ्री में एक्स यूज करने वाले यूजर्स यूजरनेम नहीं खरीद सकेंगे.

दो कैटेगरी में रखे गए यूजरनेम

एक्स ने इनएक्टिव यूजरनेम को दो कैटेगरी- प्रायॉरिटी और रेयर. प्रायॉरिटी कैटेगरी में ऐसे यूजरनेम रखे जाएंगे, जिनमें पूरा नाम या कई शब्दों वाले फ्रेजेज हैं. एलिजिबल सब्सक्राइबर इन्हें बिना कोई पैसा दिए खरीद सकते हैं. यानी साधारण यूजरनेम खरीदने के लिए यूजर्स को कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा. पैसे का असली खेल रेयर कैटेगरी में शुरू होगा. रेयर कैटेगरी वाले यूजरनेम खरीदने के लिए लोगों को अपनी जेब खाली करते हुए लाखों चुकाने होंगे. रेयर कैटेगरी वाले यूजरनेम खरीदने के लिए 2 से 8 लाख रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं.

पेड यूजर रहने तक रहेगा यूजरनेम

नया यूजरनेम खरीदने के बाद आपका पुराना यूजरनेम फ्री हो जाएगा और आप नए यूजरनेम को यूज कर पाएंगे. यह ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार यूजरनेम खरीदने के बाद यह हमेशा के लिए संबंधित यूजर का नहीं रहेगा. यह फीचर एक ऑनगोइंग पेड सर्विस की तरह काम करेगा. यानी जब तक आपके पास एक्स का प्रीमियम प्लान है, यह यूजरनेम आपका रहेगा. जिस दिन से आप फ्री में एक्स यूज करना शुरू कर देंगे, यह यूजरनेम आपके पास से चला जाएगा और एक्स आपका पुराना यूजरनेम रिस्टोर कर देगी. कंपनी के इस फीचर को एक्स का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को और आकर्षक बनाने का एक कदम माना जा रहा है.

