धरती और स्पेस में कौन जीतेगा एआई की रेस? Elon Musk ने बता दिए चौंकाने वाले नाम

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AI Race: पिछले 2-3 सालों से एआई को लेकर रेस तेज हुई है. बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों के बीच पावरफुल एआई मॉडल बनाने की होड़ लगी हुई है और अब देशों की भी ताकत का अंदाजा एआई से लगाया जाने लगा है. चीन और अमेरिका दोनों ही इस रेस में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है. अमेरिकी अरबपति Elon Musk ने बता दिया है कि एआई की दुनिया का बादशाह कौन-सा देश होगा. उन्होंने यहां तक बता दिया है कि धरती के बाहर स्पेस में भी एआई की रेस का विनर कौन होगा.

सिर्फ धरती पर ही नहीं चल रही एआई की रेस- मस्क

मस्क का मानना है कि एआई को लेकर लड़ाई सिर्फ धरती पर ही नहीं लड़ी जा रही है. धरती के साथ-साथ स्पेस में भी इसे लेकर रेस चल रही है. मस्क की मानें तो धरती पर एआई की रेस में चीन सबसे आगे निकल जाएगा. वहीं अमेरिका, कनाडा और ब्राजील समेत वेस्टर्न हेमिस्फेयर के देशों में गूगल सबसे आगे होगी. अगर स्पेस की बात करें को मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स को कोई टक्कर देने वाला नहीं है और स्पेस में एआई की रेस उनकी कंपनी के नाम होगी.

मस्क ने चीन का नाम लेकर चौंकाया

मस्क के बयान की सबसे सरप्राइजिंग बात उनका चीन का नाम लेना है. मस्क का यह कहना कि एआई की रेस में चीन आगे निकल सकता है, कई लोगों को चौंका रहा है. दरअसल, मस्क का मानना है कि चाइनीज एआई मॉडल लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, जिससे आगे चलकर इनका यूज बढ़ेगा और एडॉप्शन में तेजी देखने को मिलेगी. इसके पीछे वजह यह है कि चीन ओपन सोर्स और सस्ते एआई मॉडल पर ज्यादा जोर दे रहा है. दूसरी तरफ गूगल, ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं.

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