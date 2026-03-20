Instagram Reels देखना हो गया और भी ईजी, कंपनी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया यह झंझट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Instagram Reels Pause Feature: इंस्टाग्राम रील्स को देखना अब और आसान होने जा रहा है. दरअसल, अभी तक रील्स के किसी हिस्से को गौर से देखने या स्क्रीन पर दिए गए टेक्स्ट को पढ़ने के लिए रील को पॉज करना काफी मुश्किल था. अब कंपनी ने इस झंझट को खत्म कर दिया है. इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर रोल आउट किया है, जिससे एक टैप में ही वीडियो पॉज हो जाएगा. कंपनी ने बताया कि यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल देने के लिए यह फीचर लाया गया है. जल्द ही इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस फीचर को यूज करना एकदम आसान है. जैसी ही किसी खास सीन पर आपको रील पॉज करनी है तो स्क्रीन पर एक टैप करने की जरूरत है. टैप करते ही रील वहीं पॉज हो जाएगा. अभी तक ऐसा नहीं था, जिस कारण वीडियो रोकना थोड़ा मुश्किल था. नए फीचर में पॉज करने के साथ ही म्यूट का भी ऑप्शन दिखाई देगा. पॉज आइकन के ऊपर आपको स्पीकर आइकन होगा, जिसे टैप कर आप वीडियो को म्यूट-अनम्यूट कर सकेंगे.

लंबे समय से थी इस फीचर की मांग

इंस्टाग्राम रील्स को पॉज करना अभी तक थोड़ा मुश्किल था. इसे देखते हुए इस फीचर की डिमांड की जा रही थी. यूजर के लिए इसका फायदा यह होगा कि वह रील्स में दी गई जानकारी को आसानी से पढ़ सकेगा. वहीं क्रिएटर्स भी अपने वीडियो में ज्यादा टेक्स्ट और इंफोर्मेशन एड कर सकेंगे क्योंकि अब इस कंटेट को आसानी से पढ़ा और देखा जा सकेगा.

एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को बंद करने जा रही है इंस्टाग्राम

अगर आप इंस्टाग्राम को चैटिंग के लिए यूज करते हैं तो एक बड़ी अपडेट है. कंपनी इस साल मई से चैटिंग से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन हटा रही है. इसका असर यह होगा कि सेंडर और रिसीवर के अलावा मेटा भी चैट के कंटेट को एक्सेस कर सकेगी. इंस्टाग्राम ने 2023 में मैसेज में एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सपोर्ट एड किया था और अब इसे हटाने का फैसला कर लिया है.

ये भी पढ़ें-

इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाते समय नहीं रहेगी बिल की टेंशन, ये आसान तरीके बचाएंगे बिजली