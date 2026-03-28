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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीEgg Making Gadgets: अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम

Egg Making Gadgets: अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम

Egg Making Gadgets: अंडा बनाना जितना आसान लगता है, उतना हमेशा होता नहीं. कभी छिलका ठीक से नहीं उतरता, कभी उबालते समय सही टाइमिंग नहीं मिलती, तो कभी जर्दी और सफेदी अलग करना मुश्किल हो जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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Egg Making Gadgets: अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं तो यह बात आप अच्छे से जानते होंगे कि अंडा सिर्फ एक साधारण फूड नहीं, बल्कि एक सुपरफूड है. यह सस्ता भी है, पौष्टिक भी और इसे बनाने के अनगिनत तरीके हैं. जैसे उबला हुआ, ऑमलेट, भुर्जी, पोच्ड या फिर अलग-अलग डिशेज में यूज, खास बात यह है कि अंडा जल्दी बन जाता है और पेट भरने के साथ-साथ शरीर को भरपूर प्रोटीन भी देता है, लेकिन सच यह भी है कि अंडा बनाना जितना आसान लगता है, उतना हमेशा होता नहीं. कभी छिलका ठीक से नहीं उतरता, कभी उबालते समय सही टाइमिंग नहीं मिलती, तो कभी जर्दी और सफेदी अलग करना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में कुछ छोटे-छोटे किचन गैजेट्स आपकी मदद को आसान बना सकते हैं. तो आइए आज हम आपको ऐसे काम के अंडा बनाने वाले गैजेट्स के बारे में बताते हैं, जो न सिर्फ आपका समय बचाएंगे बल्कि आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएंगे. अगर आप अंडे से तरह-तरह की डिश बनाना पसंद करते हैं, तो ये चीजें आपके किचन में जरूर होनी चाहिए. 

अंडा खाने के शौकीन हैं? ये गैजेट्स जरूर रखें

1. अंडा क्रैकर (Quick Egg Cracker)  - अंडा तोड़ना आसान लगता है, लेकिन कई बार छिलके के टुकड़े अंदर गिर जाते हैं या हाथ गंदे हो जाते हैं. ऐसे में Quick Egg Cracker गैजेट की मदद से आप बिना गंदगी फैलाए एकदम साफ तरीके से अंडा तोड़ सकते हैं. यह छोटा सा टूल काम को बहुत आसान बना देता है. 

2. एग टाइमर (Egg Timer) - उबले अंडे बनाते समय सबसे बड़ी समस्या होती है, कितनी देर पकाएं. ऐसे में यह छोटा सा टाइमर आपकी इस परेशानी को खत्म कर देता है. इसे पानी में अंडों के साथ डाल दें, और जैसे-जैसे अंडे पकते हैं, इसका रंग बदलता रहता है. इससे आपको पता चल जाता है कि अंडा सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड बॉयल्ड हुआ है. 

3. अंडा सेपरेटर (Egg Separator) -  अगर आप केक, मेरिंग्यू या कोई खास रेसिपी बना रहे हैं, तो आपको सफेदी और जर्दी अलग करनी पड़ती है. यह काम हाथ से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. यह गैजेट बहुत आसानी से जर्दी को अलग कर देता है और सफेदी नीचे गिर जाती है. इससे आपका काम जल्दी और साफ-सुथरा होता है. 

4. एग स्लाइसर (Egg Slicer) - उबले अंडों को एक समान स्लाइस में काटना आसान नहीं होता है. इसलिए इस एग स्लाइसर की मदद से आप सेकंड्स में परफेक्ट स्लाइस या वेजेज बना सकते हैं. खास बात यह है कि यह सिर्फ अंडे ही नहीं, बल्कि मशरूम और स्ट्रॉबेरी जैसी चीजों के लिए भी काम आता है.

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5.  नॉन स्टिक एग फ्राइंग पैन (Nonstick Egg Frying Pan) - अगर आप रोज अंडा फ्राई करते हैं, तो यह खास पैन आपके बहुत काम आएगा. इसमें अलग-अलग खाने बने होते हैं, जिससे आप एक साथ कई अंडे बना सकते हैं. नॉन स्टिक होने की वजह से अंडे चिपकते नहीं और आसानी से पलट जाते हैं. 

6. रैपिड एग कुकर (Rapid Egg Cooker) - यह गैजेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जल्दी और बिना झंझट के अंडा बनाना चाहते हैं. इसमें आप उबले अंडे, पोच्ड एग या ऑमलेट तक बना सकते हैं. बस सेट करें और अपना काम करें. अंडा खुद तैयार हो जाएगा. 

7. सिलिकॉन एग पोचिंग कप (Silicone Egg Poaching Cups) - पोच्ड एग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सफेदी फैल जाती है. ये सिलिकॉन कप इस काम को आसान बना देते हैं. बस कप में अंडा डालें और उबलते पानी में रख दें. कुछ ही मिनटों में परफेक्ट पोच्ड एग तैयार.  इन्हें माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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Published at : 28 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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