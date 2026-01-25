ECINET की शुरुआत! चुनावी तकनीक में भारत का बड़ा डिजिटल कदम, जानिए कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ECINET: भारत के चुनावी सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक और एकीकृत बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक अहम पहल की है. Election Commission of India ने आधिकारिक तौर पर ECINET लॉन्च किया. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 40 से ज्यादा चुनाव से जुड़े ऐप्स और पोर्टल्स को एक ही जगह जोड़ा गया है. इस प्लेटफॉर्म को मौजूदा India International Conference on Democracy and Election Management (IICDEM) के दौरान पेश किया गया.

दुनिया के चुनाव आयोगों को भारत का सहयोग प्रस्ताव

ECINET के लॉन्च के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दुनियाभर के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) को सहयोग का प्रस्ताव दिया. उन्होंने कहा कि जिस टीम ने ECINET को तैयार किया है, वह अन्य देशों के चुनाव आयोगों के साथ मिलकर उनके कानून और भाषाओं के अनुसार ऐसे ही प्लेटफॉर्म विकसित करने में मदद कर सकती है.

उन्होंने विदेशी प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस प्लेटफॉर्म का अध्ययन करें और अगर चाहें तो भारत का चुनाव आयोग उनके साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध

ECINET को पिछले करीब आठ वर्षों में विकसित किया गया है और इसे पूरी तरह भारतीय चुनाव कानूनों के अनुरूप बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है ताकि देश के हर वर्ग तक चुनाव से जुड़ी जानकारी आसानी से पहुंच सके.

40+ ऐप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मकसद

ECINET को एक वन-स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है. इसका उद्देश्य नागरिकों, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और चुनाव अधिकारियों को एक ही मंच पर जोड़ना है. इसके जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन, मतदाता सूची खोज, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना, उम्मीदवारों की जानकारी, चुनाव अधिकारियों से संपर्क, BLO से कॉल बुक करना, e-EPIC डाउनलोड, लगभग रियल-टाइम मतदान ट्रेंड और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

