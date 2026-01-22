Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Windows 11 में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है. ये फीचर्स न सिर्फ आपके काम आसान कर देते हैं बल्कि समय भी बचाते हैं. ऐसा ही एक फीचर डायनामिक लॉक है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अपना फोन लैपटॉप से दूर लेकर जाएंगे, आपका लैपटॉप ऑटोमैटिक लॉक हो जाएगा. आज हम आपको विंडोज 11 के कुछ ऐसे ही काम के फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

डायनामिक लॉक

विंडोज 11 ब्लूटूथ सिग्नल के आधार पर आपके फोन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है. जब आप अपने फोन को लेकर दूर जाएंगे तो यह आपका पीसी अपने आप लॉक हो जाएगा. इस फीचर को डायनामिक लॉक कहा जाता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग में जाकर अकाउंट पर जाएं और साइन-इन ऑप्शन को चुनें. यहां एडिशनल सेटिंग्स सेक्शन में आपको डायनामिक लॉक मिल जाएगा.

नियरबाय शेयरिंग

अधिकतर लोगों को नहीं पता कि विंडोज में भी एयरड्रॉप की तरह फाइल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है. इसे नियरबाय शेयरिंग कहा जाता है और इसके जरिए आप फाइल्स, फोटो और लिंक आदि को शेयर कर सकते हैं. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाकर नियरबाय शेयरिंग को कॉन्फिगर कर लें.

प्रोजेक्टिंग टू पीसी

आप अपने पीसी से एक्सटर्नल डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विंडोज 11 में आप अपने पीसी के डिस्प्ले पर दूसरे डिवाइस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. इस फीचर को यूजर करने के लिए सेटिंग में जाकर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी को सेलेक्ट करें. इसके बाद आपको वायरलेस डिस्प्ले फीचर को इंस्टॉल करने को कहा जाएगा. इसे एक्टिवेट करने के बाद आप फीचर को यूज कर सकेंगे.

आई ट्रैकिंग

क्या आप जानते हैं कि विंडोज 11 आई ट्रैकिंग हार्डवेयर को सपोर्ट करती है? इसकी खास बात यह भी है कि इसके लिए कोई थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती. इस फीचर से आप अपनी आंखों की मदद से पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी.

