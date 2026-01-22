हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन के दूर जाते ही लॉक हो जाएगा लैपटॉप, Windows 11 के इन हिडन फीचर्स के बारे में नहीं जानते होंगे आप

अगर आप Windows 11 यूज करते हैं तो इसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं. इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में लोगों को पता भी नहीं है. आज हम कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में जानेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 11:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Windows 11 में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है. ये फीचर्स न सिर्फ आपके काम आसान कर देते हैं बल्कि समय भी बचाते हैं. ऐसा ही एक फीचर डायनामिक लॉक है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप अपना फोन लैपटॉप से दूर लेकर जाएंगे, आपका लैपटॉप ऑटोमैटिक लॉक हो जाएगा. आज हम आपको विंडोज 11 के कुछ ऐसे ही काम के फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

डायनामिक लॉक

विंडोज 11 ब्लूटूथ सिग्नल के आधार पर आपके फोन की मूवमेंट को ट्रैक कर सकती है. जब आप अपने फोन को लेकर दूर जाएंगे तो यह आपका पीसी अपने आप लॉक हो जाएगा. इस फीचर को डायनामिक लॉक कहा जाता है. इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग में जाकर अकाउंट पर जाएं और साइन-इन ऑप्शन को चुनें. यहां एडिशनल सेटिंग्स सेक्शन में आपको डायनामिक लॉक मिल जाएगा.

नियरबाय शेयरिंग

अधिकतर लोगों को नहीं पता कि विंडोज में भी एयरड्रॉप की तरह फाइल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है. इसे नियरबाय शेयरिंग कहा जाता है और इसके जरिए आप फाइल्स, फोटो और लिंक आदि को शेयर कर सकते हैं. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाकर नियरबाय शेयरिंग को कॉन्फिगर कर लें. 

प्रोजेक्टिंग टू पीसी

आप अपने पीसी से एक्सटर्नल डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विंडोज 11 में आप अपने पीसी के डिस्प्ले पर दूसरे डिवाइस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं. इस फीचर को यूजर करने के लिए सेटिंग में जाकर प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी को सेलेक्ट करें. इसके बाद आपको वायरलेस डिस्प्ले फीचर को इंस्टॉल करने को कहा जाएगा. इसे एक्टिवेट करने के बाद आप फीचर को यूज कर सकेंगे.

आई ट्रैकिंग

क्या आप जानते हैं कि विंडोज 11 आई ट्रैकिंग हार्डवेयर को सपोर्ट करती है? इसकी खास बात यह भी है कि इसके लिए कोई थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती. इस फीचर से आप अपनी आंखों की मदद से पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी.

Published at : 22 Jan 2026 11:37 AM (IST)
विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Silver Alert | Robert Kiyosaki की चेतावनी: चांदी बनेगी अगली Global Power Metal? | Paisa Live
FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
