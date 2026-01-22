हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब नहीं पड़ेगी फोन चलाने की जरूरत, एआई एजेंट से पूरे होंगे सारे टास्क, जानें कैसे करेंगे काम

अब नहीं पड़ेगी फोन चलाने की जरूरत, एआई एजेंट से पूरे होंगे सारे टास्क, जानें कैसे करेंगे काम

अब जल्द ही ऐसा समय आ सकता है, जब आप मोबाइल को हाथ में लिए बिना भी राशन ऑर्डर और टिकट बुक करने जैसे काम कर पाएंगे. एआई एजेंट्स आपकी एक कमांड पर ये सारे काम कर देंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अभी तक आपको राशन ऑर्डर करने से लेकर टिकट बुक करने के लिए मोबाइल चलाना पड़ता है. इसके लिए आप पहले मोबाइल में टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यहां अपनी पसंद की सीट देखते हैं, फिर पेमेंट करते हैं और फिर आपके पास टिकट कंफर्मेंशन का मैसेज आता है. अब जल्द ही यह पूरा काम आपकी सिर्फ एक कमांड पर होगा और आपको फोन हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सब संभव होगा जेमिनी के एआई एजेंट्स की मदद से. दरअसल, ब्राउजर की तरह अब फोन में भी एआई एजेंट्स आने वाले हैं.

क्या होते हैं एआई एजेंट्स?

एआई एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो यूजर की कमांड पर एआई की मदद से किसी गोल या टास्क को पूरा करते हैं. इनमें रीजनिंग, प्लानिंग और मेमोरी की कैपेबिलिटीज होती हैं. ये खुद से सीखकर और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. ये अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट और डेटा कलेक्ट कर पहले से डिसाइडेड गोल को पूरा करते हैं. इंसान इन्हें कोई टास्क दे सकता है, लेकिन उसे पूरा करने का तरीका ये खुद से डिसाइड करते हैं. 

गूगल ने शुरू कर दी तैयारी

गूगल अपनी जेमिनी ऐप को और कैपेबल बनाने में जुटी हुई है और फिलहाल फोन के लिए एआई एजेंट्स की टेस्टिंग कर रही है. जेमिनी ऐप के नए यूआई में एजेंट्स का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि जल्द ही गूगल फोन के लिए भी एआई एजेंट्स ला सकती है. दरअसल, गूगल अपने सभी डिवाइसेस के जरिए यूजर्स को अपने एआई मॉडल्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और जेमिनी में आने वाले एआई एजेंट्स इसी दिशा में उठाया गया कदम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे पहले पिक्सल स्मार्टफोन में यह फीचर आ सकता और बाद में इसे बाकी प्रीमियम डिवाइस के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है. माना जा रहा है कि गूगल इस साल अपने I/O 2026 इवेंट में इससे जुड़ी जानकारी दे सकती है.

ये भी पढ़ें-

भारत में एंट्री को तैयार Apple Pay, इसी साल शुरू हो सकती है ऐप्पल की डिजिटल पेमेंट सर्विस

Published at : 22 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Google Gemini AI TECH NEWS AI Agent
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
टेलीविजन
'ये रिश्ता...' या 'नागिन', हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- 'मेरी सारी संपत्ति....'
हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
टेलीविजन
'ये रिश्ता...' या 'नागिन', हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- 'मेरी सारी संपत्ति....'
हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा
यूटिलिटी
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
ट्रेंडिंग
"भाई की गरीबी देखी नहीं जाएगी" अपनी ही शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
साउथ सिनेमा
Mana Shankara Varaprasad Garu BO Day 10: चुपचाप इस फिल्म ने 10 दिनों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई, अब बनने वाली है 200 करोड़ी
'मना शंकर वरप्रसाद गारू' मचा रही धमाल, 10 दिन कमा डाले इतने करोड़
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget