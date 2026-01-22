अब नहीं पड़ेगी फोन चलाने की जरूरत, एआई एजेंट से पूरे होंगे सारे टास्क, जानें कैसे करेंगे काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अभी तक आपको राशन ऑर्डर करने से लेकर टिकट बुक करने के लिए मोबाइल चलाना पड़ता है. इसके लिए आप पहले मोबाइल में टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, यहां अपनी पसंद की सीट देखते हैं, फिर पेमेंट करते हैं और फिर आपके पास टिकट कंफर्मेंशन का मैसेज आता है. अब जल्द ही यह पूरा काम आपकी सिर्फ एक कमांड पर होगा और आपको फोन हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सब संभव होगा जेमिनी के एआई एजेंट्स की मदद से. दरअसल, ब्राउजर की तरह अब फोन में भी एआई एजेंट्स आने वाले हैं.

क्या होते हैं एआई एजेंट्स?

एआई एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो यूजर की कमांड पर एआई की मदद से किसी गोल या टास्क को पूरा करते हैं. इनमें रीजनिंग, प्लानिंग और मेमोरी की कैपेबिलिटीज होती हैं. ये खुद से सीखकर और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. ये अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट और डेटा कलेक्ट कर पहले से डिसाइडेड गोल को पूरा करते हैं. इंसान इन्हें कोई टास्क दे सकता है, लेकिन उसे पूरा करने का तरीका ये खुद से डिसाइड करते हैं.

गूगल ने शुरू कर दी तैयारी

गूगल अपनी जेमिनी ऐप को और कैपेबल बनाने में जुटी हुई है और फिलहाल फोन के लिए एआई एजेंट्स की टेस्टिंग कर रही है. जेमिनी ऐप के नए यूआई में एजेंट्स का एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि जल्द ही गूगल फोन के लिए भी एआई एजेंट्स ला सकती है. दरअसल, गूगल अपने सभी डिवाइसेस के जरिए यूजर्स को अपने एआई मॉडल्स की तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और जेमिनी में आने वाले एआई एजेंट्स इसी दिशा में उठाया गया कदम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे पहले पिक्सल स्मार्टफोन में यह फीचर आ सकता और बाद में इसे बाकी प्रीमियम डिवाइस के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है. माना जा रहा है कि गूगल इस साल अपने I/O 2026 इवेंट में इससे जुड़ी जानकारी दे सकती है.

