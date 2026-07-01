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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC Dry Mode vs Cool Mode Tips: Dry Mode या नॉर्मल... किस मोड पर AC खाता है ज्यादा बिजली, जानें मानसून के लिए क्या ठीक?

AC Dry Mode vs Cool Mode Tips: Dry Mode या नॉर्मल... किस मोड पर AC खाता है ज्यादा बिजली, जानें मानसून के लिए क्या ठीक?

AC Dry Mode vs Cool Mode Tips : बारिश के मौसम में हर बार कूल मोड सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं होता है. इस मौसम में परेशानी ज्यादा गर्मी की नहीं हवा में मौजूद ज्यादा नमी की होती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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AC Dry Mode vs कूल मोड Tips : मानसून आते ही गर्मी तो कम हो जाती है, लेकिन हवा में नमी काफी बढ़ जाती है. यही वजह है कि बाहर का तापमान कम होने के बाद भी घर के अंदर उमस और चिपचिपाहट महसूस होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग राहत पाने के लिए AC को हमेशा की तरह कूल मोड पर चला देते हैं. हालांकि, बारिश के मौसम में हर बार कूल मोड सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं होता है. इस मौसम में परेशानी ज्यादा गर्मी की नहीं हवा में मौजूद ज्यादा नमी की होती है.

एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि मानसून के दौरान AC का Dry Mode इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यह मोड कमरे को जरूरत से ज्यादा ठंडा करने की बजाय हवा में मौजूद नमी को कम करने का काम करता है, जिससे कमरा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि Dry Mode या नॉर्मल किस मोड पर AC ज्यादा बिजली खाता है और मानसून के लिए Dry Mode कैसे ठीक है. 

क्या होता है AC का Dry Mode?

AC का Dry Mode खासतौर पर हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को कम करने के लिए बनाया गया है. इसे Dehumidification Mode भी कहा जाता है. इस मोड में AC का कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, बल्कि जरूरत के हिसाब से चालू और बंद होता रहता है. वहीं फैन भी नॉर्मल स्पीड पर चलता है.इस दौरान AC की कूलिंग कॉइल हवा में मौजूद नमी को सोख लेती है, जिससे कमरे की उमस कम हो जाती है. इसका मुख्य उद्देश्य तापमान को बहुत ज्यादा कम करना नहीं, बल्कि कमरे को हल्का, सूखा और कंर्फटेबल बनाना होता है.

कूल मोड कैसे काम करता है?

कूल मोड का मुख्य काम कमरे का तापमान तेजी से कम करना होता है. इसमें AC का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, जिससे बिजली की खपत भी ज्यादा हो सकती है. कई बार मानसून में कूल मोड पर AC चलाने से कमरा जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन नमी पूरी तरह खत्म नहीं होती है.

Dry Mode या नॉर्मल किस मोड पर AC ज्यादा बिजली खाता है?

कूल मोड यानी नॉर्मल मोड पर AC Dry Mode की तुलना में ज्यादा बिजली खाता है. कूल मोड में AC का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है जिससे कमरे का तापमान जल्दी और लगातार कम किया जा सके. इसी वजह से बिजली की खपत ज्यादा होती है. Dry Mode में AC का मुख्य काम हवा की नमी कम करना होता है. इस मोड में कंप्रेसर लगातार नहीं चलता, बल्कि बीच-बीच में ऑन-ऑफ होता रहता है. इसलिए आमतौर पर बिजली की खपत कूल मोड से कम होती है. 

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मानसून में Dry Mode क्यों है बेहतर?

बरसात के दिनों में कई बार तापमान ज्यादा नहीं होता, लेकिन हवा में नमी काफी ज्यादा रहती है. ऐसी स्थिति में शरीर पर पसीना बना रहता है और कमरा चिपचिपा महसूस होता है. Dry Mode इसी एक्स्ट्रा नमी को कम करके कमरे का काम करता है. यही वजह है कि मानसून या ऐसे इलाकों में जहां नमी ज्यादा रहती है, वहां Dry Mode का इस्तेमाल ज्यादा सही माना जाता है. 

AC में Dry Mode कैसे चालू करें?

Dry Mode चालू करना बेहद आसान है. इसके लिए AC के रिमोट पर दिए गए Mode बटन को दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाले Cool, Fan, Auto और Dry ऑप्शनों में से Dry Mode चुन लें. इसे चुनते ही AC अपने आप कमरे की नमी कम करने का काम शुरू कर देता है. 

यह भी पढ़ें - Air Cooler Humidity Tips: बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स

Published at : 01 Jul 2026 09:14 AM (IST)
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