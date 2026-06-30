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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsAir Cooler Humidity Tips: बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स

Air Cooler Humidity Tips: बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स

Air Cooler Cooling Tips: घरों में एक नई परेशानी शुरू हो जाती है. कई लोग शिकायत करते हैं कि जैसे ही कूलर चलाते हैं, कमरे में ठंडक की जगह चिपचिपाहट महसूस होने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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How to Stop Air Cooler from Making the Room Humid: मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम तो सुहाना हो जाता है, लेकिन घरों में एक नई परेशानी शुरू हो जाती है. कई लोग शिकायत करते हैं कि जैसे ही कूलर चलाते हैं, कमरे में ठंडक की जगह चिपचिपाहट महसूस होने लगती है. हवा ठंडी कम और नमी से भरी ज्यादा लगती है. ऐसे में लोग या तो कूलर बंद कर देते हैं या फिर उसी चिपचिपे माहौल में बैठे रहते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और सस्ते घरेलू उपाय अपनाकर आप कमरे की नमी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और कूलर की कूलिंग भी बेहतर बना सकते हैं.

कूलर में हमेशा पानी भरना जरूरी नहीं

ज्यादातर लोगों को लगता है कि कूलर बिना पानी के नहीं चल सकता. लेकिन बारिश के मौसम में हवा में पहले से ही काफी नमी होती है. ऐसे में कूलर में ज्यादा पानी भरने से कमरा और ज्यादा चिपचिपा महसूस हो सकता है. अगर मौसम बहुत ज्यादा उमस भरा है, तो एक बार बिना पानी के कूलर चलाकर भी देख सकते हैं. इससे हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा और अतिरिक्त नमी नहीं बढ़ेगी.

पंखे का भी लें सहारा

बरसात के मौसम में सिर्फ कूलर चलाना हमेशा सही विकल्प नहीं होता. अगर कूलर के साथ सीलिंग फैन या पेडेस्टल फैन भी चला दिया जाए, तो कमरे में हवा तेजी से घूमती रहती है और नमी कम महसूस होती है. अगर घर में एग्जॉस्ट फैन है, तो उसे भी कुछ देर के लिए चालू कर दें. साथ ही खिड़की को थोड़ा खुला रखें, ताकि ताजी हवा आती रहे और कमरे में नमी जमा न हो.

5 रुपये वाली चीज करेगी कमाल

अगर कमरे में जरूरत से ज्यादा नमी महसूस हो रही है, तो बेकिंग सोडा आपकी मदद कर सकता है. यह हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को सोखने की क्षमता रखता है. इसके लिए थोड़ा-सा बेकिंग सोडा किसी कपड़े में बांधकर कमरे के एक कोने में टांग दें. इससे कमरे की चिपचिपाहट कम होने में मदद मिल सकती है. अच्छी बात यह है कि बेकिंग सोडा बाजार में बेहद कम कीमत पर आसानी से मिल जाता है.

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कूलर कहां रखा है, यह भी मायने रखता है

अगर कूलर को सही जगह नहीं रखा गया है, तो उसकी कूलिंग भी प्रभावित हो सकती है. कोशिश करें कि कूलर को खिड़की या दरवाजे के पास रखें, ताकि वह बाहर की ताजी हवा खींच सके. इससे कमरे में हवा का प्रवाह बेहतर होगा और उमस भी कम महसूस होगी.

इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान

कूलर चलाते समय उसकी फैन स्पीड तेज रखें, ताकि हवा पूरे कमरे में अच्छी तरह फैल सके. अगर आपके कूलर में खस की घास लगी है, तो उसे साफ रखें और उसमें फफूंदी न लगने दें. इसके अलावा कमरे में भारी कालीन या मोटे पर्दे हों, तो उन्हें कुछ समय के लिए हटा दें, क्योंकि ये नमी को रोककर रखते हैं और चिपचिपाहट बढ़ा सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 08:59 AM (IST)
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Air Cooler Blowing Humid Air Cooler Making Room Humid Air Cooler Cooling Tips
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