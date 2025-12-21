Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Kindle eBook: अगर आप अपने Kindle पर मुफ्त ईबुक डाउनलोड करने की सोच रहे हैं तो अब सावधान होने का समय है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान या थर्ड-पार्टी वेबसाइट से ईबुक डाउनलोड करना आपके Amazon अकाउंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे फाइल्स के जरिए हैकर्स न सिर्फ आपके अकाउंट में घुसपैठ कर सकते हैं, बल्कि उसमें सेव क्रेडिट कार्ड तक का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

Kindle की लोकप्रियता ही बन रही है कमजोरी

Kindle दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ई-रीडर्स में से एक है. कई लोग तो हर ई-रीडिंग डिवाइस को ही Kindle कह देते हैं. लेकिन यही जबरदस्त लोकप्रियता इसे साइबर अपराधियों के लिए आसान निशाना भी बना देती है. ज्यादा यूजर्स होने का मतलब है कि हैकर्स को हमले के ज्यादा मौके मिलते हैं.

एक डेमो ने खोल दी सुरक्षा की पोल

हाल ही में लंदन में एक साइबर सिक्योरिटी इवेंट के दौरान एक एथिकल हैकर ने दिखाया कि Kindle को हैक करना कितना आसान हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर ने Amazon स्टोर से नहीं, बल्कि बाहर से एक नकली ईबुक को सीधे Kindle में लोड किया.

जैसे ही यह फाइल डिवाइस में गई, उसने Kindle सॉफ्टवेयर की छिपी हुई खामियों का फायदा उठाया. इसके बाद हैकर को उस Amazon अकाउंट तक पूरा एक्सेस मिल गया जो उस Kindle से जुड़ा हुआ था.

क्यों इतना खतरनाक है यह एक्सेस?

Amazon अकाउंट का कंट्रोल मिलते ही खतरा कई गुना बढ़ जाता है. हैकर आपके सेव किए गए कार्ड से बिना इजाजत ईबुक्स खरीद सकते हैं या दूसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं. देखने में साधारण लगने वाली एक ईबुक फाइल आपके डिवाइस और पैसों दोनों को खतरे में डाल सकती है.

मोबाइल ऐप्स जैसा ही है यह खतरा

साइबर एक्सपर्ट्स इस खतरे की तुलना मोबाइल फोन में अनऑफिशियल ऐप्स इंस्टॉल करने से कर रहे हैं. जिस तरह एक खतरनाक APK आपके फोन पर पूरा कंट्रोल ले सकता है, उसी तरह बिना जांची-परखी ईबुक Kindle पर नुकसानदेह कोड चला सकती है. समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बहुत से यूजर्स सस्ती या फ्री ईबुक्स के लिए साइडलोडिंग का सहारा लेते हैं जो इस हमले को और आसान बना देता है.

यूजर्स को क्यों रहना चाहिए अलर्ट?

जैसे-जैसे साइबर अपराधी नए तरीके खोजते जा रहे हैं, वैसे-वैसे Kindle यूजर्स को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. अनजान वेबसाइट्स से ईबुक डाउनलोड करने से बचें और हमेशा भरोसेमंद सोर्स का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका अकाउंट और आपकी कमाई सुरक्षित रह सके.

