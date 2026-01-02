UPI पेमेंट करने वाले भूलकर भी न करें ये गलतियां, पलक झपकते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीUPI पेमेंट करने वाले भूलकर भी न करें ये गलतियां, पलक झपकते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

आजकल ऑनलाइन लेनदेन के लिए यूपीआई सबसे ज्यादा यूज होती है, लेकिन जरा-सी गलती पर यह आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकती है. इसलिए इसके सेफ यूज के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jan 2026 09:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आजकल ऑनलाइन लेनदेन के लिए यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसे यूज करना एकदम आसान है और ज्यादा झंझट भी नहीं लगता. यूजर को सिर्फ QR कोड स्कैन कर रकम डालनी है और कई बार तो पिन नंबर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती. बस पलक झपकते ही पेमेंट कंप्लीट हो जाती है. हालांकि, इसका यूज एकदम आसान है, लेकिन अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो आपका बैंक अकांउट मिनटों में ही खाली हो सकता है. रोजाना हजारों लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है. इसलिए यूपीआई यूज करते समय कई गलतियों से बचने की जरूरत हैं.

किसी से शेयर न करें यूपीआई पिन

यूपीआई पिन से ही आपका अकाउंट सुरक्षित है. अगर यह किसी को पता लग जाता है तो आपके अकाउंट से सारा पैसा उड़ाया जा सकता है. इसलिए कभी भी किसी के भी साथ पिन शेयर नहीं करना चाहिए. अगर कोई आपसे सरकारी या बैंक अधिकारी बनकर भी पिन पूछ रहा है तो शेयर करने से बचें. असली बैंक या सरकारी अधिकारी कभी भी आपसे यूपीआई पिन नहीं पूछेंगे. 

लालच में आकर लिंक पर क्लिक करने से बचें

स्कैमर लोगों को चूना लगाने के लिए रिफंड या रिवॉर्ड के नाम पर फर्जी लिंक भेजते रहते हैं. अगर आपके पास भी किसी पेमेंट के बदले रिफंड के लिए अनजान नंबर से मैसेज या मेल आया है तो सतर्क रहें. भूलकर भी इन पर क्लिक न करें. ये सब आपके डिवाइस की एक्सेस लेने के तरीके होते हैं.

QR कोड को गौर से देखें

जल्दबाजी में QR कोड को स्कैन न करें. पहले यह देखें कि QR कोड ऊपर से तो नहीं चिपकाया गया है. इसके अलावा कोड को स्कैन करने के बाद हमेशा रिसीवर का नाम कंफर्म करें. इसके बाद ही पेमेंट करें. इसके अलावा पार्किंग जैसे दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर लगे QR कोड को स्कैन करने से बचना चाहिए.

अनजान लिंक से डाउनलोड न करें यूपीआई ऐप

अगर कोई अनजान आदमी आपको ऑफर का लालच देकर किसी लिंक से यूपीआई ऐप डाउनलोड करने को कहता है तो इससे बचना चाहिए. हमेशा गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर जैसे ऑफिशियल सोर्स से ही ऐप्स डाउनलोड करें.

