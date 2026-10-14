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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटीवी पर Siri से बात करने के लिए रिमोट की जरूरत नहीं, Apple ने बदला तरीका

टीवी पर Siri से बात करने के लिए रिमोट की जरूरत नहीं, Apple ने बदला तरीका

Apple ने नया Apple TV 4K लॉन्च किया है. जिसकी मदद से यूजर्स आवाज से कंटेंट ढूंढने और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने जैसे काम कर सकेंगे. जानिए इसकी कीमत और फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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  • A19 चिप, चार स्पीकर देंगे बेहतर थिएटर अनुभव.

अब टीवी पर अपनी पसंद की फिल्म या शो ढूंढने के लिए हर बार रिमोट के बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी. Apple ने अपने 13 अक्टूबर 2026 के Welcome Home इवेंट में  नया Apple TV 4K लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स सीधे आवाज के जरिए टीवी से बातचीत कर सकेंगे. कंपनी ने इस डिवाइस में Siri AI और बिल्ट-इन माइक्रोफोन दिए हैं. टीवी देखते समय ही यूजर Siri से सवाल पूछ सकते हैं, नया कंटेंट ढूंढ सकते हैं और स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा नए प्रोसेसर और बेहतर साउंड सिस्टम के साथ कंपनी ने घर पर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है. इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी. 

Apple TV 4K में कैसे काम करेगी Siri AI?

नए Apple TV 4K में Apple Intelligence पर आधारित Siri का नया वर्जन दिया गया है. यह पहले के मुकाबले ज्यादा बातचीत करने में सक्षम है. यूजर इससे किसी खास फिल्म या शो के बारे में पूछ सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से कंटेंट के सुझाव भी पा सकते हैं. यूजर पूछ सकते हैं कि इस साल एमी अवॉर्ड जीतने वाले Apple TV शो कौन से हैं. इसके बाद Siri संबंधित शो और दूसरे ऑप्शन स्क्रीन पर दिखा सकती है. किसी कार्यक्रम को देखते समय भी उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं. जवाब स्क्रीन पर छोटे ओवरले के रूप में दिखाई देंगे, जिससे वीडियो देखने का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा. 

बिना रिमोट के आवाज से कंट्रोल होगा टीवी

Apple ने नए Apple TV 4K में तीन फार-फील्ड माइक्रोफोन लगाए हैं. इनकी मदद से यूजर कुछ दूरी से भी Siri से बात कर सकते हैं. कंपनी ने इसमें एडवांस्ड इको कैंसलेशन तकनीक भी दी है, जो बैकग्राउंड में चल रही आवाज के बीच यूजर की आवाज पहचानने में मदद करती है. इसके साथ रिमोट में भी बदलाव किया गया है. अब इसमें Find My और Precision Finding का सपोर्ट मिलता है. अगर रिमोट घर में कहीं खो जाए, तो यूजर उससे आवाज बजाकर उसे ढूंढ सकते हैं.

A19 चिप से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

नए Apple TV 4K में A19 चिप दी गई है. कंपनी के मुताबिक, यह पिछली जनरेशन की तुलना में 50 प्रतिशत तक तेज CPU और दोगुनी तक GPU परफॉर्मेंस देती है. इसमें AV1 डिकोडर भी मौजूद है, जो कम बैंडविड्थ में बेहतर क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग में मदद करता है. 

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चार स्पीकर से मिलेगा बेहतर साउंड

नए डिवाइस के साथ यूजर चार स्पीकर वाला सराउंड साउंड सेटअप भी तैयार कर सकते हैं. इसके लिए Apple TV 4K के साथ चार HomePod mini 2 या HomePod स्पीकर यूज किए जा सकते हैं. सिस्टम कमरे में स्पीकर की स्थिति पहचानकर आवाज के स्तर और टाइमिंग को अपने आप एडजस्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - 7 इंच की स्क्रीन, स्मार्ट होम का कंट्रोल! Apple HomeView लॉन्च

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 14 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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