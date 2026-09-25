फैन-लाइट बार-बार ON-OFF करने से बचती है बिजली? जानें क्या है सच्चाई

बिजली का बिल कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कोई कमरे से बाहर निकलते ही पंखा और लाइट बंद कर देता है तो किसी का मानता है कि बार-बार स्विच ऑन-ऑफ करने से ज्यादा बिजली खर्च होती है. इसी तरह एसी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को लेकर भी कई धारणाएं आम हो चुकी हैं. लेकिन इनमें से हर बात सच हो, ऐसा जरूरी नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई.

दरअसल, कई लोगों को लगता है कि पंखे या बल्ब को बार-बार बंद और ऑन करने पर ज्यादा बिजली खर्च होती है. हालांकि नॉर्मल इस्तेमाल में ऐसा मानना सही नहीं है. जब पंखा या लाइट बंद होती है तो वह बिजली की खपत नहीं करती. दोबारा स्विच ऑन करने के दौरान थोड़े समय के लिए बिजली की खपत हो सकती है लेकिन ये इतनी कम होती है कि केवल इसी वजह से उन्हें ऑन छोड़ने से बिजली की बचत नहीं होगी. सच ये है कि जरूरत नहीं होने पर पंखा और लाइट बंद करना ही बेहतर है. इससे समय के साथ बिजली की खपत कम हो सकती है.

पंखा तेज चलाने से हमेशा ज्यादा बिजली खर्च होगी

आपको बता दें कि पंखे की स्पीड बढ़ाने पर बिजली की खपत बढ़ सकती है लेकिन इसे हर कंडिशन में एक जैसा नहीं माना जा सकता है. दरअसल, इसके पीछे रेगुलेटर के टाइप और पंखे की मोटर की टेक्नोलॉजी का भी असर पड़ता है.

पुराने रेगुलेटर वाले पंखों में स्पीड कम करने पर भी कुछ बिजली गर्मी के रूप में बर्बाद हो सकती है. वहीं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पंखों में कंडिशन अलग होती है. इसलिए सिर्फ स्पीड कम करने के बजाय ज्यादा एफिशिएंसी वाले पंखे का इस्तेमाल और जरूरत के अनुसार स्पीड रखना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है.

चार्जर और डिवाइस ऑन रहने पर ज्यादा बिजली खाते हैं

बताते चलें कि मोबाइल चार्जर या दूसरे डिवाइस को प्लग में लगा छोड़ने से कुछ डिवाइसों में स्टैंडबाय या नो-लोड बिजली खपत होती है. लेकिन एडवांस और अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर में ये खपत नॉर्मली बहुत कम होती है. फिर भी घर में कई डिवाइस लंबे समय तक स्टैंडबाय मोड में पड़े रहते हैं तो कुल खपत बढ़ सकती है. इसलिए जिन डिवाइसों की जरूरत लंबे समय तक नहीं है, उन्हें स्विच से पूरी तरह बंद करना बिजली बचाने की बढ़िया तरीका माना जाता है.

बिजली बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है?

बिजली बचाने के लिए किसी एक ट्रिक पर निर्भर रहने के बजाय रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना ज्यादा बेहतर तरीका माना जाता है. कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखा बंद करें, जरूरत के अनुसार एसी का टेंपरेचर रखें, ज्यादा एफिशिएंसी वाले LED बल्ब और रेटिंग वाले डिवाइस का इस्तेमाल करें और लंबे समय तक इस्तेमाल न होने वाले डिवाइसों को स्टैंडबाय में न छोड़ें. ऐसा करने से ज्यादा बिजली की बचत होती है.

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