लैपटॉप कीबोर्ड के कवर को कर दें टाटा बाय-बाय, फायदा कोई नहीं, नुकसान जानकर पकड़ लेंगे सिर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





लैपटॉप पर काम करने वाले कई लोग कई एक्सेसरीज यूज करते हैं. कीबोर्ड कवर भी एक एक्सेसरीज है, जिसका खूब यूज किया जाता है. आमतौर पर लोग धूल-मिट्टी से बचाने या चाय-पानी जैसी किसी लिक्विड चीज से प्रोटेक्शन के लिए कीबोर्ड कवर लगाते हैं. कई बार यह काम कर जाता है, लेकिन इसके फायदे से ज्यादा नुकसान हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लैपटॉप के कीबोर्ड पर कवर लगाने के कितने नुकसान हैं.

स्क्रीन पर स्क्रैचेज का खतरा

मैकबुक और कई दूसरे लैपटॉप बहुत पतले होते हैं और इनमें इंटरनल स्पेस न के बराबर होता है. यानी लिड डाउन करने पर स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं बचती. ऐसी स्थिति में अगर कीबोर्ड कवर लगा है तो वह स्क्रीन पर प्रैशर डाल सकता है. इससे स्क्रीन पर स्क्रैच आने का खतरा रहता है. इसके अलावा कवर के कारण लिड पूरी तरह बंद नहीं हो पाती, जिससे ज्यादा डस्ट अंदर जाने का खतरा रहता है.

लैपटॉप में आ सकता है ओवरहीटिंग का इश्यू

कीबोर्ड कवर के कारण लैपटॉप में ओवरहीटिंग का इश्यू भी आ सकता है. दरअसल, कवर के कारण एयरफ्लो बंद हो जाता है, जिससे लैपटॉप गर्म होने लगता है. कवर के कारण प्रोसेसर और दूसरे इंटरनल पार्ट्स से निकली हीट पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती या फैन को हीट निकालने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है. इसलिए एयरफ्लो को ध्यान में रखते हुए कवर यूज करने से बचना चाहिए.

लैपटॉप की सफाई के लिए क्या करें?

लैपटॉप को साफ रखने के लिए कवर के इस्तेमाल समझा जा सकता है, लेकिन इसके फायदों से ज्यादा नुकसान को देखते हुए इससे बचना चाहिए. इसकी जगह कीबोर्ड को साफ रखने के लिए सॉफ्ट और स्पेशल ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से ये ब्रश मिल जाते हैं. ये न सिर्फ कीबोर्ड की सफाई करते हैं बल्कि बटनों के नीचे जमी धूल-मिट्टी को भी बाहर निकाल लाते हैं.

ये भी पढ़ें-

जल्द आ रही है iOS 26.3 अपडेट, आईफोन यूजर्स को मिलेंगे ये गजब के फीचर्स