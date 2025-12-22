Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





आईफोन यूजर्स के लिए एक बार फिर नए फीचर्स आने वाले हैं. दरअसल, ऐप्पल ने हाल ही में iOS 26.3 के बीटा वर्जन को रिलीज कर दिया है. इसमें पुराने फीचर्स को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए फीचर्स भी दिए गए हैं. अगले कुछ हफ्तों में इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा. इस अपडेट के बाद आईफोन से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना आसान हो जाएगा. आइए जानते हैं कि iOS 26.3 में क्या-क्या खास फीचर्स मिलने वाले हैं.

एंड्रॉयड पर स्विच करना होगा आसान

पिछले कुछ समय से ऐप्पल और गूगल साथ मिलकर काम कर रही हैं. दोनों कंपनियां एक-दूसरे के इकोसिस्टम से ट्रांसफर को आसान बनाने में लगी हुई है. गूगल ने लेटेस्ट एंड्रॉयड बीटा वर्जन में इस फीचर को रोल आउट कर दिया है. वहीं ऐप्पल भी इसकी तैयारी कर रही है. ये अपडेट अवेलेबल होने के बाद आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन और आईफोन को कनेक्ट करना होगा, जिसके बाद दोनों के बीच वायरलेस फाइल शेयरिंग हो पाएगी.

थर्ड पार्टी वीयरेबल्स पर नोटिफिकेशन

आईफोन से कनेक्टेड थर्ड-पार्टी वीयरेबल्स पर नोटिफिकेशन को लेकर कुछ न कुछ दिक्कत रही है, लेकिन अब ऐप्पल इसे दूर करने वाली है. iOS 26.3 में नया नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग फीचर आएगा, जिससे आईफोन पर आने वाली नोटिफिकेशंस स्मार्टवॉच जैसे दूसरे थर्ड-पार्टी वीयरेबल्स पर भी नजर आएंगी. हालांकि, शुरुआत में इसे लिमिटेड डिवाइसेस के लिए ही रोलआउट किया जाएगा. सभी थर्ड-पार्टी वीयरेबल्स के लिए अवेलेबल होने में थोड़ा समय लग सकता है.

आईफोन के लिए नए वॉलपेपर

iOS 26.3 में आईफोन यूजर्स को नए वॉलपेपर भी मिलेंगे. इसके लिए ऐप्पल ने वॉलपेपर सेक्शन में थोड़ा बदलाव किया है. अब वॉलपेपर और एस्ट्रोनॉमी वॉलपेपर को अलग-अलग सेक्शन में बांट दिया है. इसके अलावा यूजर्स को मौसम से जुड़े नए वॉलपेपर भी देखने को मिलेंगे. माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक यह अपडेट यूजर्स के लिए रोल आउट कर दी जाएगी.

