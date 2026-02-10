फोन को 100% चार्ज करना सही या गलत, जान लीजिए अपने काम की बात

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह अलार्म से लेकर रात को स्क्रोलिंग तक फोन हर वक्त हमारे साथ रहता है. ऐसे में ज्यादातर लोग रात में फोन चार्ज पर लगा कर सो जाते हैं और सुबह 100 प्रतिशत चार्ज देखकर देखकर उसे निकाल लेते हैं. यह आदत आम है लेकिन सवाल यह है कि क्या फोन को 100 प्रतिशत तक चार्ज करना वाकई सही है या यही आदत धीरे-धीरे बैटरी की उम्र कम कर देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फोन को 100 प्रतिशत चार्ज करना सही है या गलत.



100 प्रतिशत चार्जिंग से बैटरी पर क्या पड़ता है असर



आज के लगभग सभी स्मार्टफोन लिथियम आयन बैटरी के साथ आते हैं. समय के साथ हर बैटरी की क्षमता घटती है, लेकिन कुछ आदतें इस प्रक्रिया को तेज कर देती है. जब फोन 80 से 100 प्रतिशत चार्ज होता है तो उस दौरान बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर यह रोज की आदत बन जाए तो कुछ महीनो में ही बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है और उसके परफॉर्मेंस कमजोर हो जाती है. हालांकि यह भी सच है कि आज के फोन इतने स्मार्ट होते हैं कि ओवरचार्ज न हों. आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में ऑप्टिमाइज्ड या एडेप्टिव चार्जिंग जैसे फीचर दिए जाते हैं जो बैटरी को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं. इसलिए कभी-कभार या रोज 100 प्रतिशत चार्ज करने से फोन तुरंत खराब नहीं होता, लेकिन लंबे समय के लिहाज से यह आदत खतरनाक मानी जाती है.



फोन को कितने प्रतिशत तक चार्ज करना सही



टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार बैटरी की सेहत बनाए रखने के लिए फोन को 20 से 80 प्रतिशत के बीच चार्ज करना सबसे सही माना जाता है. इस रेंज में बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और चार्ज साइकल धीरे-धीरे पूरा होता है. जैसे बैटरी ज्यादा समय तक अच्छी हालत में रहती है, इस वजह से अब एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनी अपने स्मार्टफोन में चार्जिंग लिमिट का फीचर दे रही है. जहां यूजर चाहे तो फोन को 80 या 90 प्रतिशत पर ही चार्ज होने से रोक सकते हैं.



चार्जिंग के दौरान किन बातों का रखें ध्यान



बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बरतनी जरूरी होती है. जैसे फोन को चार्ज करते समय गर्म जगह पर न रखें, तकिए के नीचे या बंद जगह में फोन चार्ज न करें, चार्जिंग के दौरान गेम खेलने से बचें, हमेशा अच्छी क्वालिटी और ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और अगर चार्जिंग के दौरान फोन ज्यादा गर्म हो तो उसे तुरंत हटा लें.



आईफोन और एंड्रॉयड में चार्ज लिमिट कैसे करती है काम



आईफोन के नए मॉडल में ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग और चार्जिंग लिमिट का ऑप्शन मिलता है. सेटिंग में जाकर बैटरी सेक्शन में यह फीचर ऑन किया जा सकता है. जहां 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की चार्ज लिमिट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है. वही एंड्रॉयड फोन में प्रोटेक्ट बैटरी या चार्जिंग ऑप्शन जैसे फीचर दिए जाते हैं, जिन्हें बैटरी सेटिंग में जाकर एक्टिव किया जा सकता है.

