देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपनी 3G सर्विस को बंद करने का फैसला लिया है. अगले कुछ दिनों में इस सर्विस को पूरी तरह बंद किया जा सकता है. बता दें कि कंपनी पिछले काफी समय से 4G नेटवर्क सेटअप करने में जुटी है और अब इसकी कवरेज लगभग पूरी हो चुकी है, जिसे देखते हुए 3G सर्विस बंद करने पर विचार किया जा रहा है. अभी भी देश के हजारों शहर और कस्बों में BSNL की 3G सर्विस चल रही है, जिसे करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं.

यूजर्स पर क्या होगा असर?

BSNL के इस फैसले का सीधा असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा. TRAI के आंकड़ों के मुताबिक, अभी भी BSNL के कई करोड़ यूजर्स अभी भी 2G और 3G सिम यूज कर रहे हैं. अगर आप भी इन यूजर्स में शामिल हैं और BSNL का 3G सिम यूज कर रहे हैं तो यह जल्द ही बंद हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपको सिम अपग्रेड करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आपका फोन 4G या 5G सपोर्टेड नहीं है तो आपको नया फोन भी खरीदना पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL ने इसी महीने सभी सर्किलों के जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर कहा है कि 4G नेटवर्क की कवरेज को देखकर वो 3G सर्विस बंद कर सकते हैं.

कहां तक पहुंची BSNL की 4G कवरेज?

BSNL ने इस साल के अंत तक देशभर में एक लाख 4G टावर लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से करीब 97,00 टावर लग चुके हैं. सरकारी कंपनी ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यह पूरा नेटवर्क तैयार किया है. इस नेटवर्क की खास बात यह है कि यह 5G रेडी भी है. 4G रोलआउट पूरा होते ही कंपनी 5G कनेक्टिविटी पर काम शुरू कर देगी. माना जा रहा है कि अगले साल BSNL की 5G सर्विस भी शुरू हो जाएगी.

