हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी149 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक धमाका! Gmail, Facebook, Instagram, Netflix अकाउंट्स खतरे में, कहीं आपका नंबर तो नहीं?

149 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक धमाका! Gmail, Facebook, Instagram, Netflix अकाउंट्स खतरे में, कहीं आपका नंबर तो नहीं?

Data Leak: एक नई रिपोर्ट ने ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचा दी है. दावा किया जा रहा है कि 149 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

Data Leak: एक नई रिपोर्ट ने ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचा दी है. दावा किया जा रहा है कि 149 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं. इसमें Gmail, Facebook, Instagram और Netflix जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स शामिल बताए जा रहे हैं.

यह जानकारी ExpressVPN की रिपोर्ट में सामने आई है जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर जेरेमायाह फाउलर के निष्कर्षों पर आधारित है. फाउलर के मुताबिक, एक बहुत बड़ा डेटाबेस ऑनलाइन खुले रूप में पाया गया जिसमें संवेदनशील लॉगिन जानकारियां मौजूद थीं.

किन-किन प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स हुए प्रभावित?

रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुए डेटा में कई लोकप्रिय ऑनलाइन सेवाओं के अकाउंट्स शामिल हैं. इनमें लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों यूजर्स की जानकारी बताई जा रही है. कुल मिलाकर इस डेटाबेस में 149,404,754 यूनिक यूजरनेम और पासवर्ड होने का दावा है जिसका आकार करीब 96GB बताया गया है.

बिना सुरक्षा के पड़ा था पूरा डेटाबेस

फाउलर का कहना है कि यह डेटाबेस न तो पासवर्ड से सुरक्षित था और न ही किसी तरह से एन्क्रिप्ट किया गया था. यानी जो भी व्यक्ति इसे ढूंढ लेता, वह आसानी से इस तक पहुंच सकता था. शुरुआती जांच में ईमेल आईडी, यूजरनेम, पासवर्ड और यहां तक कि डायरेक्ट लॉगिन लिंक भी पाए गए.

कंपनियों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं

रिसर्चर के मुताबिक, उन्होंने रिपोर्ट में जिन बड़ी कंपनियों का नाम सामने आया है, उनसे ईमेल के जरिए संपर्क किया गया. हालांकि रिपोर्ट प्रकाशित होने तक किसी भी कंपनी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

फाउलर ने बताया कि इस लीक में शामिल जानकारियां सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं. डेटा में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के यूजर्स के अकाउंट्स पाए गए हैं जिनमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर तरह की ऑनलाइन सर्विस शामिल है.

बैंकिंग और क्रिप्टो अकाउंट्स का भी दावा

सबसे चिंताजनक बात यह है कि शुरुआती सैंपल जांच में फाइनेंशियल सर्विसेज, क्रिप्टो वॉलेट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े लॉगिन डिटेल्स भी मिलने का दावा किया गया है. इससे वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

सरकारी (.gov) अकाउंट्स ने बढ़ाई चिंता

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लीक हुए डेटा में कई देशों के .gov डोमेन से जुड़े लॉगिन डिटेल्स भी शामिल हैं. हालांकि हर सरकारी अकाउंट संवेदनशील सिस्टम तक सीधी पहुंच नहीं देता लेकिन सीमित एक्सेस भी गलत हाथों में पड़ने पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

साइबर हमलों का बढ़ा खतरा

फाउलर ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े पैमाने पर लॉगिन डिटेल्स का लीक होना यूजर्स के लिए बड़ा खतरा है खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है. ईमेल, पासवर्ड और सटीक लॉगिन URL की मौजूदगी साइबर अपराधियों को क्रेडेंशियल-स्टफिंग जैसे ऑटोमैटेड हमले करने में मदद कर सकती है.

Published at : 26 Jan 2026 01:51 PM (IST)
