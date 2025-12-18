इयरबड्स को साफ रखना है जरूरी, लापरवाही करने पर हो सकती हैं कई समस्याएं, ऐसे करें सफाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन की तरह धीरे-धीरे इयरबड्स भी हमारी जरूरत बनते जा रहे हैं. जिम में जाना हो, सफर करना हो या ऑफिस में जरूरी मीटिंग करनी हो, इयरबड्स हर जगह काम आ रहे हैं. इन्हें कैरी करने के साथ-साथ यूज करना भी आसान है. हालांकि, यूज के लिए इन्हें नियमित तौर पर साफ करना भी जरूरी है. अगर समय पर इनकी क्लीनिंग न की जाए तो इनके खराब होने का भी डर रहता है और आपकी सेहत भी खराब हो सकती है.

गंदे इयरबड्स के नुकसान

लगातार यूज होने पर इयरबड्स में डर्ट और बैक्टीरिया आदि जमा हो जाते हैं. इससे कान में इंफेक्शन होने का डर रहता है. एक रिसर्च के मुताबिक, इयरबड्स में कटिंग बोर्ड की तुलना में 2700 गुना, किचन सिंक की तुलना में 6 गुना और किचन काउंटर की तुलना में 330 गुना अधिक बैक्टीरिया होते हैं. इससे इंफेक्शन के अलावा कानों में एलर्जी, खुजली और दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं. कानों कुदरती रूप से खुद को साफ कर लेते हैं, लेकिन इयरबड्स के ज्यादा यूज से यह प्रोसेस प्रभावित होती है. इस वजह से कान ठीक से साफ नहीं हो पाते.

इयरबड्स को साफ कैसे करें?

इयरबड्स को साफ करने के के लिए किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती. थोड़ी-सी सावधानी बरतकर आप घर पर ही आसानी से इयरबड्स को साफ कर सकते हैं. इसके लिए एक मुलायम और सूखा कपड़ा लेकर इयरबड्स पर जमे मैल को साफ कर दें. अगर आपके पास इन-इयर इयरबड्स हैं तो मेश को साफ करने के लिए सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि इयरबड्स को साफ करने के लिए कभी भी पानी यूज न करें. पानी के संपर्क में इयरबड्स खराब हो सकते हैं. इयरबड्स को गंदी जगहों पर न रखें और कुछ दिनों के अंतराल पर नियमित साफ करते रहें. इससे ऑडियो एक्सपीरियंस भी शानदार बना रहेगा और आपको कानों में भी इंफेक्शन और एलर्जी होने का खतरा कम हो जाएगा.

