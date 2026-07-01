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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीClaude Fable 5 और Mythos 5 से अमेरिका ने हटाई पाबंदी, जानिए कब से रिस्टोर हो जाएगी एक्सेस

Claude Fable 5 और Mythos 5 से अमेरिका ने हटाई पाबंदी, जानिए कब से रिस्टोर हो जाएगी एक्सेस

Claude Fable 5 And Mythos 5: अमेरिका ने एंथ्रोपिक के Claude Fable 5 And Mythos 5 मॉडल पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. अब दुनियाभर के यूजर्स इन मॉडल्स को एक्सेस कर पाएंगे.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 11:44 AM (IST)
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  • अमेरिका ने एंथ्रोपिक के AI मॉडल पर लगी रोक हटाई।
  • 12 जून को सुरक्षा चिंताओं पर मॉडलों पर प्रतिबंध लगा था।
  • दुरुपयोग व जेलब्रेक की आशंकाएं रोक का मुख्य कारण थीं।
  • एंथ्रोपिक ने सुरक्षा चिंताओं को दूर कर पाबंदी हटाई है।

Claude Fable 5 And Mythos 5: अमेरिका ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक के पावरफुल मॉडल Claude Fable 5 और Mythos 5 पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. इस फैसले के बाद कंपनी ने कहा कि वह ग्लोबल लेवल पर इन मॉडल की एक्सेस को रिस्टोर कर देगी. एंथ्रोपिक ने बताया कि उसे अमेरिकी सरकार से नोटिस मिल गया है और वह 1 जुलाई से इन मॉडल्स को पहले की तरह अवेलेबल करवा देगी. बता दें कि पिछले महीने अमेरिकी सरकार ने कंपनी को इन मॉडल्स की एक्सेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था. इस फैसले की दुनियाभर में आलोचना हुई थी.

12 जून को लगा था प्रतिबंध

अमेरिका ने 12 जून को एंथ्रोपिक के Claude Fable 5 और Claude Mythos 5 पर पाबंदी का ऐलान किया था. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं से जोड़ते हुए अमेरिकी सरकार ने इन मॉडल्स को एक्सपोर्ट और ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी थी. इस आदेश का पालन करते हुए एंथ्रोपिक ने अमेरिका से बाहर के सभी कस्टमर्स के लिए इनकी एक्सेस रोक दी थी. इनमें कंपनी के वो कर्मचारी भी शामिल थे, जो दूसरे देशों में एंथ्रोपिक के लिए ही काम कर रहे थे. अब इस पाबंदी को हटा दिया गया है और जल्द ही दुनियाभर के लोग इन दोनों एडवांस्ड एआई मॉडल्स को एक्सेस कर पाएंगे. 

क्यों लगाई गई थी पाबंदी?

Claude Fable 5 और Claude Mythos 5 दोनों ही एंथ्रोपिक के सबसे पावरफुल मॉडल्स में शामिल हैं. इन दोनों को कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, कोड राइटिंग और मुश्किल टास्क पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. Fable 5 जहां जनरल यूज और डेवलपर्स के लिए है, वहीं Mythos 5 को साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है. यह सॉफ्टवेयर में खामियों का तुरंत पता लगा सकता है. अमेरिकी सरकार का कहना था कि इन मॉडल्स के कुछ फीचर्स का मिसयूज हो सकता है. अगर ये मॉडल गलत हाथों में पड़ गए तो सॉफ्टवेर की खामियां ढूंढकर उनका दुरुपयोग किया जा सकता है. दूसरी चिंता जेलब्रेक को लेकर थी. Fable 5 को जेलब्रेक कर इसके बिल्ट-इन-सेफ्टी प्रोटेक्शन को बाईपास किया जा सकता था. इन चिंताओं का हवाला देकर अमेरिका ने बाकी दुनिया के लिए इन दोनों एआई मॉडल्स पर ताला लटका दिया था. 

20 दिनों में ही कैसे हट गया बैन?

पाबंदी के आदेश के बाद एंथ्रोपिक ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क साधा और उन कमियों पर काम करना शुरू किया, जिसके कारण बैन लगाया गया था. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंथ्रोपिक ने कहा है कि वह इन मॉडल्स को सिक्योरिटी रिस्क पर नजर रख उन्हें ठीक करने का काम करेगी. साथ ही वह मौजूदा और नए एआई मॉडल के सेफ्टी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jul 2026 11:43 AM (IST)
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