ChatGPT यूज करने में अब नहीं आ रहा मजा? इन ऑल्टरनेटिव चैटबॉट्स को करें यूज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ChatGPT डाउन होने पर गूगल जेमिनी विकल्प के रूप में उभरा है।

Anthropic Claude रिसर्च और बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए बेहतर है।

Perplexity AI भारत में शोध और अध्ययन के लिए लोकप्रिय है।

Grok AI एक्स प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम जानकारी के लिए उपयोग होता है।

ChatGPT Alternatives: कुछ घंटे पहले OpenAI का एआई चैटबॉट ChatGPT डाउन हो गया था. इसके चलते यूजर्स को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. दरअसल, पिछले कुछ समय से एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और लोग अब छोटे से लेकर बड़े तक, हर काम के लिए एआई पर डिपेंड होते जा रहे हैं. ऐसे में अगर कोई चैटबॉट कुछ देर के लिए भी डाउन हो जाए तो यूजर्स के लिए बड़ी समस्या हो सकती है. ऐसी स्थिति से बचाव के लिए आज हम आपके लिए उन चैटबॉट्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो ChatGPT के ऑल्टरनेटिव हैं. ChatGPT Down होने या इसके यूज से बोर होने पर आप इन दूसरे चैटबॉट्स को यूज कर सकते हैं.

ये हैं ChatGPT Alternatives

Google Gemini - गूगल का जेमिनी चैटबॉट तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है. चैटजीपीटी के बाद यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है. इसमें चैटजीपीटी वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं. इसके अलावा यह गूगल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसके चलते इसे यूज करना और भी आसान हो जाता है. इसके अलावा यह डॉक्स, शीट्स और जीमेल आदि के साथ एकदम स्मूद तरीके से कनेक्ट हो जाता है. इसे यूज करने के लिए गूगल अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो ज्यादातर यूजर्स के पास पहले से अवेलेबल होता है.

Anthropic Claude - पिछले कुछ महीनों से इस चैटबॉट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह चैटबॉट रिसर्च के काम में काफी अच्छा माना जाता है और लंबे डॉक्यूमेंट को आसानी से हैंडल कर सकता है. इसलिए इसे रिसर्चर, डेलवपर्स और स्टूडेंट्स काफी यूज करते हैं. इसके पेड सब्सक्रिप्शन के अलावा इसे फ्री में भी एक्सेस किया जा सकता है. यह भी चैटजीपीटी का एक दमदार विकल्प है.

Perplexity AI - भारत में चैटजीपीटी और जेमिनी के बाद Perplexity AI तीसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या लगभग 2 करोड़ है. इसे रिसर्च और स्टडी आदि से जुड़े काम में ज्यादा यूज किया जा रहा है. कुछ समय पहले तक एयरटेल के रिचार्ज प्लान के साथ इसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता था, जो फिलहाल बंद हो गया है.

Grok AI - एलन मस्क की कंपनी xAI का चैटबॉट Grok काफी विवादों में रहता है. इसका ज्यादातर यूज एक्स प्लेटफॉर्म पर होता है. एक्स पर इंटीग्रेट होने के कारण इसका रियल-टाइम यूज काफी ज्यादा है. किसी बड़ी घटना होने पर इसका यूज और ज्यादा बढ़ जाता है. यह भी भारत में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एआई चैटबॉट्स में से एक है.

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