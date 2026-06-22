भारत में TikTok बैन का असर! युवाओं की जिंदगी में आया ऐसा बदलाव जिसकी किसी को नहीं थी उम्मीद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रतिबंधों की खामियां डिजिटल नियंत्रणों को और सख्त करेंगी।

TikTok Ban in India: दुनिया भर में युवाओं और बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. इसी वजह से कई देश सोशल मीडिया पर उम्र के अनुसार प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं. ब्रिटेन भी ऐसा ही एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है. सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को उनका बचपन वापस मिलेगा और वे ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रहेंगे. हालांकि, सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रतिबंध लगा देने से समस्या का समाधान हो जाता है?

TikTok बंद हुआ लेकिन शॉर्ट वीडियो नहीं

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अनुभव बताता है कि किसी एक ऐप को बंद करने से लोगों की आदतें अचानक नहीं बदलतीं. TikTok पर बैन लगने के बाद लाखों यूजर्स ने तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म्स का रुख कर लिया.

Instagram Reels, YouTube Shorts और कई अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म तेजी से फेमश हो गए. यानी लोगों ने वीडियो देखना बंद नहीं किया है बल्कि उन्होंने वीडियो देखने का दूसर रास्ता निकाल लिया है.

युवा यूजर्स तकनीक के साथ तेजी से तालमेल बैठा लेते हैं. इसलिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को हटाने से उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पूरी तरह खत्म नहीं होतीं.

सोशल मीडिया को खतरे के रूप में देखना

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकारों की चिंता काफी बढ़ी है. बच्चों की मानसिक सेहत, ऑनलाइन बुलिंग, फर्जी जानकारी और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों ने इस चिंता को और गहरा किया है.

भारत ने वर्ष 2020 में TikTok पर प्रतिबंध लगाया था. उस समय यह फैसला मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में लिया गया था. TikTok की मालिक कंपनी ByteDance चीन में स्थित है इसलिए डेटा सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे.

अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी इसी तरह की चिंताएं देखने को मिलीं. लेकिन अब बहस सिर्फ किसी एक विदेशी ऐप तक सीमित नहीं रह गई है. आज कई लोग मानते हैं कि बड़ी टेक कंपनियां बच्चों और युवाओं के डिजिटल व्यवहार पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डाल रही हैं.

युवा आसानी से खोज लेते हैं नए रास्ते

यदि किसी देश में सोशल मीडिया पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो यह मान लेना गलत होगा कि सभी युवा अचानक इंटरनेट छोड़ देंगे. तकनीक की समझ रखने वाले युवा VPN, ऑप्शनल ऐप्स, दूसरे अकाउंट या परिवार के किसी बड़े सदस्य के फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में प्रतिबंध लागू करना और उसकी निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाता है.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी और ज्यादा छिप सकती है जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कठिन हो जाएगा.

क्या प्रतिबंधों के साथ बढ़ेगा डिजिटल कंट्रोल?

जब किसी बैन में खामियां सामने आती हैं तो सरकारों पर नियम और सख्त करने का दबाव बढ़ता है. Age Verification, डिजिटल पहचान सिस्टम और VPN पर कंट्रोल जैसे कदम भविष्य में चर्चा का विषय बन सकते हैं.

लेकिन इसके साथ प्राइवेसी और डिजिटल आजादी से जुड़े नए सवाल भी खड़े होते हैं. इंटरनेट तक पहुंच के लिए जरूरत से ज्यादा निगरानी कई लोगों को चिंता में डाल सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या है Abhigyan App? जानिए कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल और क्या हैं इसके फायदे