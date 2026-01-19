Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









आजकल स्मार्टफोन बहुत पावरफुल हो गए हैं और इनमें एक से बढ़कर एक फीचर्स मिलने लगे हैं. अब फोन में बड़े डिस्प्ले मिलते हैं, जो ज्यादा बैटरी की खपत करते हैं. इसके अलावा बाकी फीचर्स से भी बैटरी की खपत बढ़ती है और फोन को बार-बार चार्ज करना पड़ता है. हालांकि, आप कुछ सेटिंग्स से फोन की बैटरी की खपत को कम कर सकते हैं. अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर बैटरी लाइफ को लंबा कर सकते हैं.

ये सेटिंग्स बदलने से लंबी चलेगी बैटरी

ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को कर दें बंद- फोन में डिस्प्ले ही सबसे ज्यादा बैटरी की खपत करता है. इन दिनों कई फोन में ऑलवेज-ऑन -डिस्प्ले मिलता है. इसकी मदद से आप स्क्रीन पर टैप किए बिना भी टाइम और नोटिफिकेशन देख सकते हैं. यह भले ही कूल फीचर लगता है, लेकिन यह बहुत बैटरी पीता है. इसलिए इस सेटिंग को बंद कर दें.

स्क्रीन ब्राइटनेस और टाइमआउट को करें एडजस्ट- कई लोग घर के अंदर फोन यूज करते समय भी फुल ब्राइटनेस रखते हैं. इससे बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है और यह जल्दी डिस्चार्ज होती है. इसलिए ब्राइटनेस को कम रखें. इसी तरह आप स्क्रीन टाइमआउट ड्यूरेशन को भी कम बैटरी की बचत कर सकते हैं.

सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें- फोन में कभी भी ऐप और सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को यूज न करें. इससे बैटरी पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही परफॉर्मेंस भी खराब होती है. इसलिए ऐप्स के साथ-साथ फोन के सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखें.

डार्क मोड बचाएगा बैटरी- अगर आपके फोन में AMOLED डिस्प्ले है तो डार्क मोड बैटरी बचाने में आपकी मदद कर सकता है. गूगल का भी कहना है कि डार्क थीम कम बैटरी की खपत करती है. साथ ही यह रात के अंधेरे में आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है.

पावर सेविंग मोड को करें ऑन- जब आप फोन को पावर सेविंग मोड में डालते हैं तो यह बैटरी बचाने के लिए ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स को बंद कर देता है. साथ ही बैकग्राउंड एक्टिविटी को लिमिट कर देता है, जिससे बैटरी पर कम लोड पड़ता है और यह अधिक समय तक चलती है.

