घर में बेकार पड़ा है पुराना वेबकैम? इन तरीकों से करेंगे यूज तो काम भी बनेगा, पैसे भी बच जाएंगे

एक समय वेबकैम सबसे जरूरी एक्सेसरीज में गिना जाता था. अब लैपटॉप और फोन में फ्रंट कैमरा आने के बाद इसकी जरूरत कम हो गई है. हालांकि, यह एक ऐसा गैजेट है, जिसका आप कई तरह से यूज कर सकते हैं. ऐसे में अगर आपके पास पुराना वेबकैम है तो इसे बेकार न समझें. यह आपके कई काम आसान करने के साथ-साथ पैसे भी बचा सकता है. आइए जानते हैं कि आप पुराने वेबकैम को कैसे-कैसे यूज कर सकते हैं.

डॉक्यूमेंट स्कैनिंग- आपका पुराना वेबकैम स्कैनर खरीदने के पैसे बचा सकता है. आप पुराने वेबकैम को ही डॉक्यूमेंट स्कैनर के तौर पर यूज कर सकते हैं. अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो इसकी कैमरा ऐप में स्कैनर फीचर होता है. आप वेबकैम को प्लग-इन कर ऐप में डॉक्यूमेंट बटन सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर वेबकैम की मदद से आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे.

लाइव स्ट्रीमिंग में आएगा काम- लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप अपने पुराने वेबकैम को यूज कर सकते हैं. अगर आप रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हैं तो नया वेबकैम खरीदने की जरूरत नहीं है. आपका पुराने वेबकैम ही फेस कैप्चरिंग आदि के लिए परफेक्ट रहेगा.

सिक्योरिटी कैमरा के तौर पर करें यूज- आप चाहें तो पुराने वेबकैम से अपने घर पर नजर रख सकते हैं. जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो वेबकैम को सिक्योरिटी कैमरा के तौर पर यूज कर सकते हैं. अपने पीसी में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और वेबकैम को इससे कनेक्ट कर दें. इससे यह आपके घर से बाहर होने पर भी आपके घर पर नजर रखने में मदद करेगा.

फोटो बूथ में लगाएं- आप पार्टी या शादी जैसे फंक्शन में वेबकैम की मदद से अपने पैसे बचा सकते हैं. अगर आप सेल्फी स्टेशन बनाते हैं तो इस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे. इससे बचने के लिए पुराने वेबकैम को लैपटॉप से कनेक्ट करें और आपका फोटो बूथ तैयार है. इसे आप फंक्शन वाली जगह के किसी भी कोने में रख सकते हैं, जहां गेस्ट अपनी फोटो ले पाएंगे.

