Google Pixel 10 की कीमत एकदम धड़ाम, यहां मिल रहा है सबसे सस्ता, जल्दी उठाएं डील का फायदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Pixel 10 पर शानदार छूट, अब तक की सबसे कम कीमत।

120Hz OLED डिस्प्ले, Tensor G5 चिपसेट, 48MP कैमरा।

अमेजन पर 69,450 रुपये, बैंक ऑफर से कीमत और घटी।

iPhone 17 Pro Max पर भी 23,000 रुपये से अधिक की छूट।

Google Pixel 10 Price Cut: गूगल का फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 10 खरीदने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. अगर आपको एकदम क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, प्रीमियम लुक और दमदार फीचर्स की तलाश है तो यह फोन आपके काम आ सकता है. अभी इस फोन पर एक दमदार डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिससे इसकी कीमत हजारों रुपये कम हो गई है. ऐसे में अगर आप इसके सस्ते होने का इंतजार कर रहे थे तो अब जबरदस्त ऑफर आ गया है. इस समय यह अपने अब तक के सबसे कम प्राइस पर लिस्टेड है. डील जानने से पहले इसके फीचर्स पर एक नजर मार लेते हैं.

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशंस

इस फोन में आपको 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिल जाएगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करती है. यानी धूप में स्क्रीन एकदम साफ विजिबल होगी. साथ ही इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. गूगल ने इस फोन में Tensor G5 चिपसेट का यूज किया है और यह Android 16 पर रन करता है. कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस दिया गया है. यह फोन 4970mAh के बैटरी पैक से लैस है और अगले 7 सालों तक इसे सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगी.

अमेजन पर मिल रही है डील

भारत में Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में 79,999 कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी अमेजन पर यह अपनी सबसे सस्ती कीमत पर अवेलेबल है. अमेजन पर Pixel 10 (Obsidian, 12GB RAM, 256GB Storage) अभी 69,450 रुपये में लिस्टेड है. 10,000 रुपये से ज्यादा के फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस पर 2100 रुपये से ज्यादा के कैशबैक और बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जिसके बाद इसकी कीमत 68,000 रुपये से भी कम हो जाती है. इस कीमत पर यह एक दमदार डील है, जिसका जल्दी फायदा उठा लेना चाहिए.

Apple iPhone 17 Pro Max पर भी मिल रहा डिस्काउंट

Pixel 10 की तरह ऐप्पल के iPhone 17 Pro Max की खरीद पर भी इस समय बचत की जा सकती है. इस फोन की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है, लेकिन अभी जेप्टो से इसे 23000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ 1,26,819 रुपये में खरीदा जा सकता है.

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