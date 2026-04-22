Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने पॉपुलर स्पोर्टी स्कूटर Suzuki Avenis के स्पेशल एडिशन को नए अंदाज में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे खासतौर पर युवाओं और स्टाइल पसंद करने वाले लोगों के लिए तैयार किया है. इस बार स्कूटर में नया डुअल-टोन कलर दिया गया है, जिसमें पर्ल ग्लेशियर वाइट और मेटालिक ऊर्ट ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है. यह नया कलर स्कूटर के स्पोर्टी लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है.

भारतीय बाजार में Suzuki Avenis का मुकाबला Honda Dio, TVS Ntorq और Yamaha RayZR जैसे स्कूटर्स से है. कीमत की बात करें तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 1.03 लाख रुपये से शुरू होकर 1.05 लाख रुपये तक जाती है, जो इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनाती है.

शानदार लुक और स्मार्ट फीचर्स

Suzuki Avenis देखने में काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी लगता है. इसमें शार्प LED हेडलैंप और टेललैंप दिए गए हैं, जो रात में बेहतर रोशनी देते हैं. इसके साथ ही स्प्लिट ग्रैब रेल्स और अट्रैक्टिव ग्राफिक्स इसे और ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें कई स्मार्ट सुविधाएं मिलती हैं. इसमें ब्लूटूथ से जुड़ा डिजिटल LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिससे कॉल और मैसेज की जानकारी मिलती रहती है. इसके अलावा टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलता है, जिससे रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है.

बता दें कि स्कूटर में साइड स्टैंड इंटरलॉक, बाहर से ही पेट्रोल भरने की सुविधा, USB चार्जिंग पोर्ट और छोटा ग्लव बॉक्स भी दिया गया है. 21.8 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज इसमें अच्छा स्पेस देता है. ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक के साथ CBS सिस्टम दिया गया है, जिससे सेफ्टी बेहतर होती है.

पावर और परफॉर्मेंस कैसी है?

Suzuki Avenis में 124.3cc का सिंगल सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन 8.7 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क देता है, जो शहर में स्मूथ और आरामदायक राइड के लिए काफी अच्छा है. इसमें CVT ऑटोमैटिक गियर सिस्टम दिया गया है, जिससे गाड़ी चलाना आसान हो जाता है, खासकर ट्रैफिक में. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लगभग 50 से 55 kmpl तक का माइलेज देता है, जो डेली यूज के लिए बेहतर है.

इसके अलावा कंपनी ने युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ‘AVENIS x NARUTO SHIPPUDEN’ स्पेशल थीम भी पेश की है, जो एनीमे फैंस को काफी पसंद आ सकती है. साथ ही कंपनी ग्राहकों को बेनिफिट वाउचर भी दे रही है, जिससे लाइफस्टाइल और फूड ब्रांड्स पर छूट मिल सकती है.