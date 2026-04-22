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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone में मिलेगा 200MP का कैमरा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है इंतजार

iPhone में मिलेगा 200MP का कैमरा, लेकिन थोड़ा लंबा हो सकता है इंतजार

iPhone 200MP Camera: ऐप्पल इन दिनों 200MP वाले कैमरा सेंसर की टेस्टिंग कर रही है. माना जा रहा है कि 2028 में आईफोन 21 सीरीज में यह सेंसर यूज किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 03:15 PM (IST)
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  • Apple 200MP कैमरा सेंसर का कर रही है परीक्षण।
  • सेंसर का ट्रायल शुरुआती दौर में, सप्लायर तय नहीं।
  • 200MP कैमरा वाला iPhone 2028 में आ सकता है।
  • बाजार में 200MP कैमरा वाले कई स्मार्टफोन मौजूद हैं।

iPhone 200MP Camera: मोबाइल फोटोग्राफी में आईफोन का कोई जवाब नहीं है. पिछले कुछ सालों से आईफोन के कैमरा इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब इनसे फिल्में भी शूट होने लगी हैं. हर साल ऐप्पल कैमरा सिस्टम में नई अपग्रेड लाती है, जो इसे कंपीटिटर से आगे रखती है. इस साल iPhone 18 Pro मॉडल्स के कैमरा वेरिएबल अपर्चर के साथ आने वाले हैं. अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चला है कि ऐप्पल कैमरा सिस्टम को बड़ी अपग्रेड देने की तैयारी में है. कंपनी 200MP वाला कैमरा सेंसर टेस्ट कर रही है, जिसे आईफोन के मेन कैमरा के तौर पर यूज किया जाएगा. 

इस सेंसर की टेस्टिंग कर रही है ऐप्पल

अगर लीक्स पर भरोसा किया जाए तो ऐप्पल 1/1.2 इंच सेंसर वाले 200MP कैमरा का ट्रायल कर रही है. अभी ट्रायल बहुत शुरुआती स्टेज में है और ऐप्पल ने इसके सप्लायर फाइनल नहीं किए हैं. माना जा रहा है कि सोनी या सैमसंग से यह सेंसर लिया जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक के नाम पर अभी मुहर नहीं लगी है. बता दें कि अपने फीचर्स को लेकर ऐप्पल कभी भी नंबर गेम में नहीं पड़ी है, इसके बावजूद कंपनी का कैमरा सेटअप बेस्ट माना जाता है. ऐप्पल कैमरा के हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर साइज पर भी काफी काम करती है और कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज इसे बाकी कंपनियों से आगे रखती है.

कब आएगा 200MP कैमरा वाला आईफोन?

इसी साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2028 में लॉन्च होने वाली आईफोन 21 सीरीज में 200MP कैमरा मिल सकता है. हालांकि, ऐप्पल की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है. साथ ही यह जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि ऐप्पल इसे केवल प्रो मॉडल्स तक सीमित रखेगी या सीरीज के बेस वेरिएंट में यह बड़ा सेंसर दिया जाएगा. 

200MP कैमरा वाले फोन का ट्रेंड पकड़ रहा है जोर

पिछले कुछ समय से मार्केट में 200MP कैमरा वाले कई फोन लॉन्च हो चुके हैं. सैमसंग पिछले कुछ सालों से अपने अल्ट्रा मॉडल में 200MP सेंसर यूज करती आई है. इसके अलावा शाओमी, वीवो और दूसरी कंपनियां भी 200MP वाले फोन लॉन्च कर चुकी है. कई कंपनियां तो अब 200MP के डुअल सेंसर वाले फोन लॉन्च करने लगी हैं. OPPO Find X9s Pro को आज ही चीन में लॉन्च किया गया है, जिसमें 200MP के दो कैमरा सेंसर लगे हुए हैं. 

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Published at : 22 Apr 2026 03:15 PM (IST)
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