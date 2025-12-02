iPhone 17 Pro और 17 Pro Max के लग्जरी वेरिएंट लॉन्च, सोने से जड़े मॉडल की कीमत उड़ा देगी होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









लग्जरी ब्रांड Caviar ने ऐप्पल के आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स को अपने तरीके से तैयार कर लॉन्च किया है. कंपनी ने सीक्रेट लव कलेक्शन में इन लिमिटेड-एडिशन मॉडल को लॉन्च किया है और इन पर हाई-एंड कारीगरी देखने को मिलेगी. रोमांस, सेलिब्रेशन और सीजनल एलिगेंस थीम पर डिजाइन हर मॉडल की केवल 19 यूनिट ही तैयार की गई हैं. इन्हें कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है और इसके लिए आपको आईफोन मॉडल की तुलना में कई गुना कीमत चुकानी होगी.

कीमत हैरान कर देगी

इस नए कलेक्शन का सेंटर पीस एमरेल्ड ट्री है. इसमें पर आभूषणों की तरह डिजाइन तैयार किया गया है. इसे डीप ग्रीन लेदर पर गोल्ड-प्लेटेड हाइलाइट्स के साथ डिजाइन किया गया है. साथ ही इस पर फेस्टिव डेकोरेशन के लिए क्रीमसन एक्सेंट यूज किए गए हैं. लेदर थीम में दूसरे वर्जन की बात करें तो एक कैरेमल वर्जन भी, जिसमें कैरेमल लेदर के साथ रेड और व्हाइट एक्सेंट यूज हुए हैं. इन दोनों की कीमत लगभग 10.43 लाख रुपये है.

ये हैं दूसरे वर्जन

Caviar ने Fleur de Lumiere वर्जन भी लॉन्च किया है. इस पर सिल्वर कैमिलिया फ्लॉवर लगा है. इसके डिजाइन में डीप-टोन लेदर, ज्वैलरी इनेमल और 24 कैरेट गोल्ड का यूज किया गया है. इसे खास तौर पर महिला यूजर्स के लिए तैयार किया गया है. इसे खरीदने के लिए आपको 11.7 लाख रुपये चुकाने होंगे. इसके अलावा कलेक्शन में डांसिंग हार्ट वर्जन भी शामिल हैं. इसे डार्क ब्लू लेदर पर हार्ट-शेप इनलेज और गोल्ड-प्लेटेड लाइन्स के साथ तैयार किया गया है. यह रोशनी और खुशियों को दर्शाने वाला है. इसकी कीमत 9.14 लाख रुपये है.

ग्राहकों के पास कस्टम करवाने का भी ऑप्शन

ग्राहक चाहें तो इन लग्जरी डिजाइन वाले आईफोन को अपनी मर्जी से और कस्टम भी करवा सकते हैं. उनके पास अपना लोगो, नाम, अपनी मर्जी का मटैरियल, डिजाइन एलिमेंट और पैकेजिंग को भी चुनने का ऑप्शन है. इसे कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है.

