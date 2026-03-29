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Smartphone Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार टचस्क्रीन सही से काम नहीं करती खासकर तब जब उंगलियां गीली हों, ठंड का मौसम हो या आपने ग्लव्स पहन रखे हों. ऐसे में फोन इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि लोग इस समस्या का आसान और सस्ता समाधान ढूंढते रहते हैं.

नेल पॉलिश कैसे बन सकती है समाधान?

सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन साधारण नेल पॉलिश इस समस्या का हल बन सकती है. दरअसल, कुछ खास तरह की नेल पॉलिश में ऐसे तत्व होते हैं जो हल्की-सी कंडक्टिविटी (बिजली को पास करने की क्षमता) प्रदान करते हैं. जब इसे उंगलियों के नाखून या ग्लव्स के टिप पर लगाया जाता है तो टचस्क्रीन उसे बेहतर तरीके से पहचान पाती है. यानी अगर आप सर्दियों में ग्लव्स पहनकर फोन चलाना चाहते हैं तो ग्लव्स की उंगलियों के सिरे पर थोड़ी सी नेल पॉलिश लगाकर उन्हें टच-फ्रेंडली बनाया जा सकता है.

कैसे करें इस ट्रिक का इस्तेमाल?

इस हैक को अपनाना बेहद आसान है. सबसे पहले एक साधारण या हल्की मेटलिक नेल पॉलिश लें. अब इसे ग्लव्स के उस हिस्से पर लगाएं जहां से आप स्क्रीन टच करते हैं. इसे पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद जब आप फोन चलाएंगे तो आपको फर्क साफ नजर आएगा. कुछ लोग इसे अपने नाखूनों पर भी हल्के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिससे टच रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर हो सकता है.

क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है?

यह ट्रिक काम तो करती है लेकिन हर नेल पॉलिश में कंडक्टिव गुण नहीं होते. इसलिए यह हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकती. साथ ही, बहुत ज्यादा या मोटी लेयर लगाने से उल्टा असर भी हो सकता है. अगर आप बेहतर और स्थायी समाधान चाहते हैं तो बाजार में टचस्क्रीन-फ्रेंडली ग्लव्स भी उपलब्ध हैं जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनाए जाते हैं.

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