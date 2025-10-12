क्या कोई भी बंद करवा सकता है आपका Instagram अकाउंट, जानिए कहां करनी होती है शिकायत

Instagram Account Ban: आज के दौर में Instagram सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और करियर का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे क्रिएटर्स हों, बिजनेस ब्रांड्स या आम यूजर हर किसी की डिजिटल मौजूदगी Instagram पर है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल को फर्जी रिपोर्ट कर दे या आपका अकाउंट बंद करवा दे तो क्या यह सच में संभव है? और अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की हकीकत.

क्या कोई भी बंद करवा सकता है आपका Instagram अकाउंट?

Instagram की सिक्योरिटी सिस्टम में यूजर्स को किसी भी पोस्ट, स्टोरी या अकाउंट को रिपोर्ट करने की सुविधा दी गई है. कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंटेंट को आपत्तिजनक, फेक, या Instagram की गाइडलाइन्स के खिलाफ मानता है तो वह उसे रिपोर्ट कर सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट करने से अकाउंट तुरंत बंद हो जाएगा.

Instagram हर रिपोर्ट को अपने ऑटोमैटिक सिस्टम और मॉडरेशन टीम के जरिए जांचता है. अगर आपके अकाउंट से सच में कोई ऐसा कंटेंट जुड़ा है जो नीतियों का उल्लंघन करता है जैसे हेट स्पीच, न्यूडिटी, फेक न्यूज या स्पैम तभी उस पर कार्रवाई की जाती है. लेकिन अगर रिपोर्ट झूठी या बिना कारण की गई है तो अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ता.

झूठी रिपोर्ट से कैसे बचें

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कई बार आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं. Instagram की पॉलिसी मल्टीपल फॉल्स रिपोर्ट को ट्रैक करती है. यानी, अगर एक ही यूजर या ग्रुप बार-बार बिना सबूत रिपोर्ट करता है तो उनकी रिपोर्ट को सिस्टम अपने आप इग्नोर कर देता है.

इसके अलावा, आप अपने अकाउंट की टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन रख सकते हैं, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और संदिग्ध लिंक या डीएम से दूरी बना सकते हैं. इससे आपका अकाउंट हैक या फर्जी रिपोर्टिंग के बाद डिलीट होने से काफी हद तक सुरक्षित रहता है.

अगर अकाउंट बंद हो जाए तो क्या करें

अगर गलती से आपका Instagram अकाउंट डिसेबल या सस्पेंड हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं. आप Instagram Help Center या ऐप के अंदर मौजूद Appeal (अपील) विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं.

सबसे पहले, अपने लॉगिन पेज पर जाकर Learn More या Disagree with decision पर क्लिक करें.

इसके बाद, एक फॉर्म खुलेगा जहां आप अपनी पहचान और समस्या का विवरण दर्ज कर सकते हैं.

Instagram आपकी रिक्वेस्ट की समीक्षा करेगा और अगर पाया गया कि आपका अकाउंट गलती से बंद हुआ है तो वह दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा.

शिकायत कहां करें

अगर आपको लगता है कि कोई जानबूझकर आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर रहा है या गलत कंटेंट पोस्ट करके आपकी छवि खराब कर रहा है तो आप सीधे cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यह भारत सरकार का आधिकारिक साइबर पोर्टल है जहां सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जाती हैं.

