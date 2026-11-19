Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनमें इंटरनेट डेटा शामिल नहीं, वॉयस/SMS उपयोग हेतु आदर्श.

BSNL Voice Only Plans : मोबाइल रिचार्ज कराते समय हर बार इंटरनेट डेटा के लिए पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है. कई ऐसे यूजर्स हैं, जिनकी जरूरत स्मार्टफोन पर इंटरनेट चलाने से ज्यादा कॉल करने और मैसेज भेजने की है. ऐसे में डेटा वाले रिचार्ज उनके लिए एक्सट्रा खर्च बन सकते हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए तीन नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं.

इन प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना SMS की सुविधा दी जाएगी. कंपनी ने इन रिचार्ज की कीमत अलग-अलग रखी है. साथ ही तीनों प्लान की वैलिडिटी भी अलग-अलग है, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं.

BSNL के तीन नए कॉलिंग और SMS रिचार्ज

BSNL के नए रिचार्ज स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) के तहत पेश किए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इनकी शुरुआती कीमत 172 रुपये है. वहीं दूसरे प्लान के लिए 184 रुपये और तीसरे रिचार्ज के लिए 190 रुपये खर्च करने होंगे. साथ ही तीनों प्लान में यूजर्स को लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग की अनलिमिटेड सुविधा मिलती है. इसके साथ ही हर दिन 100 SMS भी दिए जाते हैं, हालांकि इनमें इंटरनेट यूज करने के लिए कोई मोबाइल डेटा शामिल नहीं है.

184 रुपये और 190 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी

184 रुपये वाले रिचार्ज में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसकी रोजाना लागत करीब 6.13 रुपये पड़ती है. वहीं 190 रुपये का प्लान पूरे कैलेंडर महीने के लिए वैलिडिटी देता है. इसकी अवधि महीने में कुल दिनों की संख्या के हिसाब से तय होगी. इन दोनों रिचार्ज में अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलते हैं.

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172 रुपये वाले प्लान में क्या मिलेगा?

BSNL का सबसे सस्ता नया रिचार्ज 172 रुपये का है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की रखी गई है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ रोजाना 100 SMS मिलेंगे.



Jio, Airtel और Vi के पास भी हैं ऐसे रिचार्ज

BSNL के अलावा Jio, Airtel और Vi भी अपने यूजर्स को बिना डेटा वाले कॉलिंग और SMS रिचार्ज का ऑप्शन देते हैं. BSNL के पोर्टफोलियो में 99 रुपये और 439 रुपये के वॉयस रिचार्ज भी शामिल हैं. वहीं BSNL, Jio और Vi ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर ऐसे प्लान के लिए TRAI Mandated Packs नाम से अलग सेक्शन बनाया है. इससे यूजर आसानी से सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा वाले रिचार्ज ढूंढ सकते हैं.

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