उपमुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को बिहारशरीफ पहुंचे. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया. बैठक में सांसद और जिले के कई विधायक रहे. बैठक खत्म होने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को धक्का दिए जाने वाले मामले पर सवाल किया. विजय चौधरी ने इस पर कहा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए.

विजय चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है. हम भी वहां मौजूद थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने साथ लोगों को लेकर चलते हैं तो सुरक्षाकर्मी किसी को धक्का कैसे दे सकते हैं?

'गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए'

उन्होंने कहा, "अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होगी तो उसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं रही होगी. इस बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए. हम भी अक्सर मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पीछे मुड़कर नहीं देख पाते और अनजाने में हमें भी धक्का लग जाता है. इसे गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए."

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अशोक चौधरी ने भी किया बचाव

उधर दूसरी ओर जेडीयू के नेता और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है. निशांत कुमार को सीएम सम्राट चौधरी के सुरक्षाकर्मी द्वारा धक्का दिए जाने पर मंत्री अशोक चौधरी बचाव करते दिखे. उन्होंने कहा कि निशांत पीछे से आए थे, इसलिए सुरक्षाकर्मी उन्हें देख नहीं पाए. सुरक्षाकर्मी की भावना गलत नहीं थी.

फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत तेज होती जा रही है. जेडीयू के नेता नीरज कुमार, अभिषेक झा ने इस पर संज्ञान लेने को कहा है. कार्रवाई की मांग की है. देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है.

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