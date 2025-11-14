BSNL लॉन्च करेगी VoWi-Fi सर्विस, महिलाओं और स्टूडेंट्स के लिए भी लाएगी खास प्लान, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस लेकर आने वाली है, जिससे कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर किया जा सकेगा. साथ ही कंपनी स्टूडेंट्स और महिलाओं के लिए खास रिचार्ज प्लान लॉन्च करेगी. बता दें कि BSNL अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण काफी पॉपुलर है और देशभर में 4G कवरेज भी रोल आउट कर चुकी है. अब कंपनी कॉल ड्रॉप को रोकने के लिए VoWi-Fi सर्विस लाएगी. आइए इस सर्विस के बारे में जानते हैं.

ये है BSNL की प्लानिंग

देश के सभी टेलीकॉम सर्किल में 4G (LTE) रोलआउट करने के बाद अब BSNL VoWi-Fi (वॉइस ओवर वाई-फाई) सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अभी दो जोन में इसकी टेस्टिंग चल रही है. इस दौरान कम नेटवर्क वाले एरिया में इसकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव रही है. फाइनल टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.

क्या होती है VoWi-Fi सर्विस?

यह टेक्नोलॉजी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवॉल्यूशन (VoLTE) के साथ मिलकर काम करती है. इसकी मदद से अगर यूजर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वह कम मोबाइल नेटवर्क वाले इलाकों में कॉल करने के साथ-साथ रिसीव भी कर सकता है. यह सर्विस IP मल्टीमीडिया सबसिस्टम पर चलती है, जिसे कारण वाई-फाई नेटवर्क पर वॉइस सर्विस को यूज किया जा सकता है. यह बात ध्यान देने वाली है कि यह टेक्नोलॉजी केवल 4G सिम कार्ड पर काम करती है. इसका फायदा यह होगा कि BSNL के 4G यूजर्स वाई-फाई नेटवर्क के कारण कम मोबाइल सिग्नल वाले इलाकों से भी फोन कॉल कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अलग से फोन में कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी.

बाकी कंपनियां भी दे रही हैं ये सर्विस

वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां पहले से ही यह सर्विस ऑफर कर रही है. अब BSNL भी यह सर्विस लॉन्च कर इन कंपनियों के मुकाबले में आ जाएगी और उसके ग्राहकों को पहले से बेहतर सर्विस मिल सकेगी.

