फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग से पहले ही इस कंपनी ने कर ली टक्कर देने की तैयारी, लॉन्च करेगी दो नए खास फोन
फोल्डेबल आईफोन की लॉन्चिंग में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन इसे टक्कर देने के लिए ओप्पो ने काम शुरू कर दिया है. कंपनी सितंबर में एक धांसू फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी में जुटी है.
ऐप्पल इस साल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. अभी इसकी लॉन्चिंग में काफी समय बचा है, लेकिन दूसरी कंपनियों ने इसे टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चाइनीज कंपनी ओप्पो इस साल दो नए फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी, जिसमें से एक को खास तौर पर फोल्डेबल आईफोन को मुकाबला देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस बारे में और क्या-क्या जानकारी सामने आई है.
एक फोल्डेबल फोन अगले महीने लॉन्च करेगी ओप्पो
ओप्पो अगले महीने चीन में Find N6 लॉन्च करेगी और मार्च तक इसे ग्लोबल मार्केट में उतारा ज सकता है. इसमें परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया जाएगा और कंपनी इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दे सकती है, जिसे 16GB रैम से पेयर किया जाएगा. यह फोन 8.12 इंच के 2K LTPO OLED मेन डिस्प्ले और 6.62 इंच के AMOLED कवर डिस्प्ले के साथ लॉन्च ह सकता है. फॉर्म फैक्टर में यह Find N5 के बराबर ही होगा. बाकी फीचर्स की बात करें तो इसके रियर में 200MP+50MP+50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा और यह 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा.
सितंबर में लॉन्च होगा दूसरा फोल्डेबल फोन
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फोल्डेबल आईफोन को टक्कर देने के लिए ओप्पो Find N7 पर काम कर रही है और इसे सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, जब फोल्डेबल आईफोन के लॉन्च होने की उम्मीद है. Find N7 के स्पेसिफिकेशंस अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा यह आईफोन फोल्ड का डायरेक्ट राइवल होगा. इसमें N6 मॉडल वाली बैटरी दी जा सकती है, लेकिन इसमें हाई-एंड कैमरा के साथ वाइड बुक-स्टाइल आस्पेक्ट रेशो दिया जाएगा. बता दें कि फोल्डेबल आईफोन को भी वाइड आस्पेक्ट रेशो के साथ लाया जाएगा, जिससे यह अभी तक मार्केट में मौजूद अन्य फोल्ड फोन से थोड़ा अलग दिखेगा.
