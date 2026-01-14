iPhone Air पर आ गई साल की सबसे बड़ी छूट, यहां मिलेगा एकदम सस्ता, जल्दी चेक करें डील

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर साल की पहली सेल आने वाली है. इसमें आपको महंगे से महंगे फोन को सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा. 16 जनवरी से अमेजन पर ग्रेट रिपब्लिक सेल शुरू हो रही है, जिसमें आईफोन एयर पर छप्परफाड़ छूट मिलेगी और ग्राहक इसे एक लाख रुपये से भी कम में खरीद पाएंगे. ऐसे में अगर आप ऐप्पल के इस सबसे पतले आईफोन को खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार आपको बड़ी बचत का मौका दे सकता है. आइए इस आईफोन के फीचर्स और डील के बारे में जानते हैं.

आईफोन एयर के स्पेसिफिकेशंस

बीते सितंबर में लॉन्च हुआ आईफोन एयर ऐप्पल का सबसे पतला मॉडल है. इसमें 6.5 इंच का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसे प्रो मॉडल्स की तरह A19 Pro चिपसेट से लैस किया गया है. इसके रियर में 48MP का सिंगल सेंटर स्टेज कैमरा है और इसमें 3149mAh का बैटरी पैक लगा है.

अमेजन पर मिलेगा भारी बचत का मौका

भारत में इस फोन को 1,19,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अमेजन की सेल पर यह फोन 20,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 99,000 रुपये में लिस्टेड होगा और सारे कैशबैक और बैंक ऑफर्स के बाद ग्राहक इसे केवल 91,249 रुपये में खरीद पाएंगे. इस तरह देखा जाए तो अमेजन की सेल में यह फोन करीब 27,000 रुपये सस्ता मिलेगा.

सैमसंग के मुड़ने वाले फोन की कीमत भी हो गई धड़ाम

ग्रेट रिपब्लिक डे सेल से पहले अमेजन पर सैमसंग के मुड़ने वाले फोन Samsung Galaxy Z Fold 5 की कीमत धड़ाम हो गई है. इस फोन को 2023 में 1,64,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी यह अमेजन पर केवल 93,500 रुपये में मिल रहा है. इस फोन में 7.6 इंच का मेन डिस्प्ले और 6.2 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है. शानदार कैमरा सेटअप वाले इस फोल्डेबल फोन में 4,400mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है.

