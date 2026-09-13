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Android यूजर्स सावधान! नया Malware चुरा रहा OTP, पढ़ रहा WhatsApp चैट, जानें कैसे बचें

Android यूजर्स के लिए नया Malware बड़ा खतरा बन गया है. यह OTP चुराने और WhatsApp चैट पढ़ने में सक्षम है. जानिए इससे कैसे बचें और फोन को सुरक्षित रखें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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साइबर फ्रॉड के मामले देश में आजकल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. अब साइबर अपराधी नए टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ठग नए तरीकों से फोन में मेलवेयर पहुंचा देता है. ऐसे में अगर आपके फोन में कोई अनजान APK फाइल या संदिग्ध ऐप मौजूद है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक नए Android मैलवेयर Mantax Otax का पता लगाया है जो सिर्फ फोन का डेटा चुराने तक सीमित नहीं है.

OTP से लेकर WhatsApp चैट तक पर नजर

Mantax Otax की सबसे चिंताजनक क्षमता इसकी जासूसी से जुड़ी है. ये इनफेक्टेड डिवाइस पर आने वाले SMS और नोटिफिकेशन को पढ़ सकता है. इसका मतलब है कि बैंकिंग या दूसरे ऑनलाइन अकाउंट के लिए भेजे गए One-Time Password यानी OTP भी हमलावरों तक पहुंच सकते हैं.

इतना ही नहीं, मैलवेयर Android की Accessibility सुविधा का गलत इस्तेमाल करके WhatsApp की प्रोफाइल जानकारी और चैट मैसेज पढ़ सकता है. Telegram की जानकारी और चैट हिस्ट्री भी इसके निशाने पर है. यानी फोन इनफेक्टेड होने पर यूजर की पर्सनल बातचीत भी खतरे में पड़ सकती है.

पुराने Android फोन के लिए ज्यादा खतरनाक

Mantax Otax में रैंसमवेयर जैसी क्षमता भी मौजूद है. खास तौर पर Android 9 या उससे पुराने वर्जन वाले डिवाइस पर ये फोन के स्टोरेज में मौजूद फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और दूसरी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर सकता है. इसके बाद यूजर को अपनी फाइलों तक पहुंच पाने के लिए हमलावरों की मांग का सामना करना पड़ सकता है.

Android 10 और उसके बाद के वर्जन में Scoped Storage जैसी सुरक्षा व्यवस्था इसकी फाइलों तक पहुंच को काफी सीमित करती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि नए Android फोन पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि मैलवेयर की जासूसी और डेटा चोरी वाली पावर फिर भी काम कर सकती हैं.

स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कैमरे तक पहुंच

आपको बता दें कि इस मैलवेयर की ताकत सिर्फ मैसेज पढ़ने तक सीमित नहीं है. रिसर्चर्स के मुताबिक, ये Android के MediaProjection फीचर का गलत इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है और डिवाइस की एक्टिविटी को लाइव मॉनिटर कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

इसके अलावा ये फोन में मौजूद फोटो, फाइल, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, ब्राउजर हिस्ट्री और लोकेशन जैसी जरूरी जानकारी भी जुटा सकता है.

फोन को परेशान भी कर सकता है Malware

Mantax Otax का नया वर्जन सिर्फ डेटा चोरी नहीं करता बल्कि इनफेक्टेड फोन के इस्तेमाल में भी बाधा डाल सकता है. रिसर्च में ऐसे फीचर्स मिले हैं जो बार-बार पॉप-अप दिखा सकते हैं, स्क्रीन को ब्लॉक कर सकते हैं और कुछ ऐप्स को खोलने से रोक सकते हैं. यहां तक कि हमलावर फोन के स्पीकर से अपनी आवाज या मैसेज भी चलवा सकते हैं.

ऐसे बचाएं अपना Android फोन

इस खतरे से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अनजान वेबसाइट, Telegram चैनल, WhatsApp लिंक या किसी संदिग्ध मैसेज से APK डाउनलोड न करें. किसी ऐप को Accessibility या Device Administrator जैसी पावरफुल परमिशन देने से पहले अच्छी तरह चेक करना चाहिए.

फोन का Android वर्जन और सिक्योरिटी अपडेट हमेशा अपडेट रखें. Google Play Protect को बंद न करें और किसी अनजान ऐप को बेमतलब की परमिशन मिली हो तो उसे तुरंत हटाने पर विचार करें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Sep 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Android Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
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